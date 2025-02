VIDEO | Birgit Sarrap ja Ott Lepland testisid oma Eurovisiooni-teadmisi

Eesti Laulu finaal on ukse taga ning juba laupäeval selgub, kes järgmisena Eestis Eurovisioonil esindab. Lauluvõistluse tuules kutsuti "Ringvaatesse" Ott Lepland ja Birgit Sarrap, kelle Eurovisiooni-alased teadmised stuudios proovile pandi.

Ott Lepland esindas Eestit Eurovisioonil 2012. aastal Bakuus peetud võistlusel, kus saavutas enda kirjutatud lauluga "Kuula" kuuenda koha.

"Eks elu ikka selles mõttes muutub, et see on ikka tohutu kogemus, mis sa sealt saad. Mina olin veel sellises saalis, kus oli ligi 30 000 pealtvaatajat, pluss veel üle 100 miljoni televaataja," meenutas ta.

Birgit Sarrap osales Eurovisioonil 2013. aastal. Looga "Et uus saaks alguse" pälvis ta Malmös peetud võistlusel 20. koha.

"Kui Otil oli Bakuus selline tõesti väga uhke vastuvõtt, siis mina läksin tagasihoidlikusse Rootsi linna Malmösse. Ütleme, et ootused olid natukene suuremad, sest Ott oli rääkinud, kui vägev hakkab olema," naeris Sarrap. "Aga muidugi see andis ikka väga-väga palju."

"Ringvaate" mälumängus uuriti Sarrapilt ja Leplandilt muu hulgas, kes on Eurovisiooni vanim võitja ning mis põhjustas lauluvõistlusel esimese suure skandaali.