Tagli Pitsi: lemmiktoidust ei pea loobuma, vaid tervislikumaks muutma

Toitumisspetsialist Tagli Pitsi rääkis "Terevisioonis" eestlaste lemmiktoidu valimisest, mille eesmärgiks on anda inimestele inspiratsiooni, kuidas muuta oma lemmiktoit tervislikumaks. Pitsi sõnul on eestlaste lemmikuks hakklihakaste ning lemmikköögiviljaks kapsas. Samuti armastatakse pastasid, pitsasid, sushit, borši ja kanasuppi.

Tervise Arengu Instituut (TAI) avalikustas uued riiklikud toitumissoovitused.

"Soovitusi antakse ikka selleks, et rahvastiku tervis paremaks läheks. Meie soov on, et vaadake need soovitused üle, milliseid muudatusi igaüks saaks oma toitumises teha, võtke muutmine samm-sammult ette ja te näete, et tervis hakkab minema paremaks, kui teil olid mingid probleemid," selgitas TAI toitumise ja liikumise osakonna teadur Tagli Pitsi.

Toidusoovitused on Pitsi sõnul pigem uus nähtus, keskendutakse rohkem lihtsamas keeles rääkimisele, kuidas tervislikumalt süüa. "Kui rääkida valkudest ja rasvadest, on võib olla mõne jaoks keerulisem, aga öeldes, kui palju võiks puuvilju ja köögivilju süüa, on lihtsamini järgitav."

TAI toidupüramiid Autor/allikas: TAI

Toidupüramiidi pilt võrreldes 2015. aastaga ei muutunud. "Natuke kohendasime gruppide nimetusi," täpsustas Pitsi.

"Mesi on püramiidi tipus juba kümme aastat olnud. Suhkrul ja suhkrul väga suurt vahet ei ole, on see siis valge suhkur, mesi või toorroosuhkur. Mees on veidi bioaktiivseid ühendeid, aga vitamiinide ja mineraalainete poolest on kõik suhkrud olematud."

Kui kolm-neli korralikku teelusikat mett päevas süüa, ei tohiks Tagli sõnul mitte midagi muud magusat ega ka soolaseid snäkke enam süüa. "Toitu annab magustada ka erinevate puuviljade ja marjadega, ei pea kasutama suhkrut," lisas ta.

"Tervise Arengu Instituudil on praegu käimas ühe kampaania ettevalmistus ja me püüame välja selgitada eestlaste lemmiktoitu. Seda infot kasutame selleks, et anda inimestele inspiratsiooni, et ei pea oma lemmiktoidust loobuma, aga kuidas muuta see taldrik selliseks, et ta hakkaks rohkem tervist toetama."

Alla 25-aastaste hulgas kipuvad lemmiktoitudeks olema makaronitooted, pastad ja pitsad. 25-50-aastaste seas süüakse väga palju sushit. "Köögiviljade valikus on lemmikuks kapsas, salatitest Caesari salat ja suppidest borš ning kanasupp," tõi Pitsi välja, millised on eestlaste lemmiktoidud.

Oma lemmiktoidu poolt saab 31. jaanuarini hääle anda Tervise Arengu Instituudi kodulehel.