Burgerimeister: eestlastele meeldib, kui burgeri vahel on palju asju koos

Burgerimeister Kristo Leemet rääkis "Terevisioonis", et hamburgeri teevad maitsvaks kvaliteetne sai ja korralik hakkliha, taimse burgeri vahele lisas ta halloumi-juustu. Leemeti sõnul meeldib eestlastele, kui burgeri vahel on hästi palju asju koos.

"Burgeri puhul peab olema väga hea ja kvaliteetne sai. Meie kuklid tulevad Viljandist, toredad pagarid teevad meile neid iga päev. Liha on meil eestimaine maheveiseliha. See ongi suuresti hea burgeri võlu," ütles rahvusvahelisel hamburgeripäeval VNLD Burgeri üks asutaja Kristo Leemet, kes on enda sõnul oma elu jooksul valmistanud vähemalt 100 000 burgerit.

Taimse burgeri põhiline koostisosa on halloumi grilljuust, mis tuleb Küproselt. "Võib kasutada erinevaid grilljuuste, see on lihale hea alternatiiv," tõdes burgerimeister.

Leemeti sõnul meeldib eestlastele, kui burgeri vahel on hästi palju asju koos. "Ega keegi oska öelda, mis on õige, mis peaks burgeri vahele käima. Kui sul on põhikomponendid ehk liha ja sai head, siis teisi asju võid oma maitse järgi panna ja lõpuks maitseb see ikka hästi."

Leemet kasutas kastmena pestomajoneesi, mida saab soovi korral väga lihtsalt teha poest ostetud majoneesiga, mis on pestoga kokku segatud.

"Kuna meie teeme smäsh-stiilis burgereid, siis selle jaoks on vaja mingisugust pressi, millega hakklihapall pannil laiaks vajutada. Mida laiemaks burger läheb, seda suurem koorik alla tekib. Koorik tähendab maitset, krõbedust ja kõike head, kaks minutit ühelt poolt ja üks minut teiselt poolt, rohkem pole vaja," tõi Leemet välja. "Paksu burgeripihvi üks miinuseid on see, et seda on väga raske süüa."

Burgerisai tuleb ahjus krõbedaks küpsetada, selle peale lisada kaste, rukola ja tomativiilud. "Üks õige burger võiks olla sibulaga. Lihaburgerile paneme punast sibulat. Halloumi-juustu burgeri teeme sibulamoosiga, sest juustule meeldib väga magus," tõdes burgerimeister.