Liisi Eesmaa Met Galast: meeste pintsak töötab naiste seljas ülihästi

5. mail toimus New Yorgis suurejooneline Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi ball. Moekunstnik Liisi Eesmaa tõdes "Ringvaate" stuudios, et kuigi üldiselt jäi tänavune moesündmus pigem tagasihoidlikuks, siis oli näha, et meeste pintsakud sobivad naiste selga väga hästi.

Met Gala, mis on üheks aasta suurimaks moesündmuseks, on heategevuslik ball, mida korraldatakse igal aastal mai esimesel esmaspäeval Metropolitani kunstimuuseumis New Yorgis.

Tänavuse gala võõrustajateks olid Colman Domingo, Lewis Hamilton, Asap Rocky, Pharrell Williams ja Anna Wintour. Galale oodati ligi 450 külalist. Üritusele müüdi ka väike arv pileteid, mis maksid 75 000 dollarit.

2025. aasta Met Gala oli pühendatud muuseumi kostüümiinstituudi kevadnäitusele "Superfine: Tailoring Black Style", mis vaatleb moe tähtsust mustanahaliste identiteetide sündimisel Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Näitus uurib mustanahalise dändi mõiste kaudu mustanahaliste stiili kultuurilist ja ajaloolist tausta läbi 300 aasta. Ametlikuks dress-code'iks oli "Tailored for You", mis on inspireeritud näituse fookusest meeste rõivastele ja ülikonnamoele.

"Fookus ongi mustanahalisel kultuuril, mustanahalistel moedisaineritel, dändi-kultuuril mustanahaliste seas. Sellest omakorda on fookuses rätsepatöö," selgitas Eesmaa.

Met Galal pälvis kõige rohkem tähelepanu Rihanna, kes tegi esmaspäeval maailmale teatavaks, et tema ja Asap Rocky ootavad kolmandat last, aga Eesmaa hinnangul tasus ära märkida ka laulja riietus.

"Eks Met Galal on eesmärk ikkagi natukene ka üllatada. Rihanna puhul oli näha, kuidas meestemoest pärit dändilikud detailid on pandud kokku korsetiga, mis toetab suurt rasedat kõhtu. Minu jaoks on põnev see, et kokku on pandud kaks pintsakut ja üks pintsak moodustab sellise barokiliku tagumiku. See on selline krutskite maailm, seda tuleb osata tasakaalustada ja siin on stilist teinud suurepärase töö," tõdes Eesmaa.

Rihanna 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Reuters/Mario Anzuoni/Scanpix

Eesmaal jagus kiidusõnu ka Demi Moore'ile. "Mulle meeldib see kontseptsioon ja idee. Tom Browni loodud meestelipsust inspireeritud kleit ja mis siis muud, kui mässida maailma kõige ilusama naise ümber selline kaunis skulpturaalne lips. Ka otsene viide meestemoele," selgitas Eesmaa.

Demi Moore 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Reuters/Mario Anzuoni/Scanpix

Zendaya riietuse juures hindas Eesmaa puhtust. "Stiiline vaade maffiafilmidele, detektiividele. Puhas ja ilus vorm, täissiid ja -vill, ood rätsepatööle. Kui lähemalt vaadata, siis see töötundide arv, mis sellise pealtnäha lihtsa komplekti taga on, on meeletu. See on kõik kõrgmood," ütles Eesmaa.

Zendaya 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

Üllatavate valikutega tuleb Met Galal alati välja muusik Janelle Monae. "Kuna see mustanahaliste dändism tulenes ka sellest, et nad tahtsid mingitest stereotüüpidest vabaneda. Monae ka nagu vabaneks oma esimesest kestast ja tuleb uues vormis välja. Siin on sellist lahedat konstruktiivset moodi – paistavad õlakud, näeb traageldamisjooni. Rätsepatöö paistab otseselt välja. Isegi figuraalsed jooned viitavad kriidijoonele, mida ise peale joonistad kui rätsepa ülikonda teed," selgitas Eesmaa.

Janelle Monae 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Räppar ja laulja Doja Cat pani Eesmaa sõnul Met Galal hullu. "Ta meenutab Janet Jacksoni Superbowli kostüümi, mis on samal ajal ühendatu meestemoega. Jälle suured õlad, triibu element, mis on jälle tõlgendused dändi-kultuurist. Nagu näha, siis naiste seljas töötab meeste pintsak ülihästi," tõdes Eesmaa ning lisas, et ühe pintsaku tegemine on tõeline teadus. "See on palju keerulisem kui ühe naiste jaki tegemine."

Doja Cat 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Räppar Doechii kostüümis on käpp sees ka ühel eestlannal. "Tema on Mari-Liis Niine, kes on Louis Vittoni meestemoe loovjuhi Pharrell Williamsi tiimis disainer. Nad on kaks–kolm kuud järjest kümneliikmelise tiimiga erinevaid komplekte kokku pannud, need Doechiile saatnud ja tema sai nendest ühe välja valida ning selle veel omamoodi kokku miksida. Tegelikult nad ise lõpuni ei tea, mis sellest välja tuleb," rääkis Eesmaa.

Doechii 2025. aasta Met Galal Autor/allikas: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Eesmaa tõdes, et kui üldine pilt oli tänavusel galal pigem tagasihoidlik, siis pöörasust lisas muusik ja räppar Andre 3000. "Ood kultuurile ja muusika. Ta sõna otseses mõttes kannab muusikat ja loomingut seljas. Kui sa paned lugusid kokku, siis tegelikult ju ka komponeerid neid väikestest detailidest, nii on ka moes. Siin on ka humoorikas lähenemine, sest kui panete tähele, siis on tal käes prügikott. Siin on irooniat ja mängu. Mulle väga see terav nurk meeldib," tõdes moelooja.