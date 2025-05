Franz Malmsten: astun esimese tõsise teatrirolliga publiku ette

Franz Malmsten rääkis "Ringvaates", et astub varsti publiku ette esimese tõsise teatrirolliga, kelleks on Oskar lavastuses "Ma armastasin sakslast". Tema sõnul kipub ta proovides väga põhjalikult oma tegelase käitumise tagamaade üle arutlema, kuid õnneks on tal teise peaosalise, Saara Piusiga tekkinud väga hea klapp.

"Lugedes Tammsaare raamatut "Ma armastasin sakslast" olin ma imestunud, kui tänapäevase tehniliselt dramaturgilise võtmega on see kirjutatud," ütles näitleja Franz Malmsten ja võrdles seda omaaegse menufilmi "Pulp Fiction" loojutustamisvõttestikuga.

"See on väga Romeo ja Julialik lugu," sõnas näitleja Saara Pius. "Ilus-valus romantiline lugu baltisaksa neiu ja eesti poisi vahel, kes armuvad, aga kelle armastus ei saa teatud asjaolude tõttu lõkkele lüüa. Lugu sellest, kuidas süda ja mõistus kaklevad omavahel."

Malmsten meenutas, et kui lavastaja Peep Maasik talle seda lugu pakkus, tõmbusid tal ihukarvad püsti, sest see on tema arvates Eesti parim armastusromaan.

Ta soovitas kindlasti läbi lugeda ka raamatu eessõna, mille kirjanik ise on kirjutanud ning millest koorub välja lugu, justkui oleks kirjanikuhärra saanud ühe majaperenaise käest kirjad, mille viimane olevat leidnud ning mis kuulusid ühele noormehele, kes on nüüd kadunud.

Laval on kaks tegelast, Saara Pius kehastab Erikat ning Franz Malmsten Oskarit.

"Franz ei ole teatrilaval liiga palju olnud, mina pole sind üldse laval näinud," ütles Pius.

"Mul on professionaalses teatrimaailmas olnud kaks lavakogemust. Üks oli Draamateatris, kus ma olin etenduses "Oh, jumal" ja mul oli vaja lausuda üks sõna "Aitäh!" ning teine oli nüüdseks juba legendaarseks saanud muusikalis "Johnny"," tõdes Malmsten.

Kuna Malmsten on filmirežissöör, on ta harjunud pigem filmireeglitega. "Ma võitlen sellega, et mul on publik, kellele ma saan mängida ainult 180 kraadiga," muheles Malmsten, vihjates kaamera vaateväljale. "Kui ma teksti loen ja ei saa lõpuni aru igast asjast, ei saa ma enne edasi minna, ja meil on seepärast tihti väga palju pikki arutelusid, kus ma röövin prooviaega."

"See ongi teater," lisas Pius.

Praeguseks on kõik piletid juba välja müüdud. "Ilmselt Tammsaare on nii kindel asi, et inimene teab, mida ta saab, ja ta saabki selle," tõi Pius välja.

Malmsten lisas, et juuni alguses on lootust lisaetendustele. "Me oleme oma märkmikud avanud ja andnud lavastajale edasi, millal lisaetendused toimuda saavad," muheles Malmsten.