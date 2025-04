Märt Pius: "Adolescence" on paari aasta üks võimsamaid sarjaelamusi

Märt Pius rääkis "Ringvaates" maailmas laineid löövast lühisarjast "Adolescence" ja tõdes, et sarja vaadates on teatritunne, sest eesriide avanedes mängitakse vaatajale üks lugu algusest lõpuni ette. Pius tõi paralleeli mängufilmiga "Fränk", kuna mõlemad räägivad sellest, mis juhtub noortega, kui nad jäetakse omapead.

Netflixi neljaosalist sarja "Adolescence" ("Noorukiiga") on väga lühikese aja jooksul vaadanud ligi sada miljonit inimest ning hinnangud sarjale on kõik ülivõrdes.

"Tuleb tunnistada, et ma hakkasin sarja vaatama sellepärast, et selle ümber oli nii palju müra tekkinud ja tuligi välja, et see müra on väga kvaliteetne," ütles näitleja Märt Pius. "Samuti tuleb tunnistada, et paari viimase aasta üks vingemaid sarjaelamusi on see kindlasti."

Piusi sõnul on sarjal väga hea lugu, millel on ka väga huvitav ja eripärane vorm. "Iga osa on üks kaader. Sari on niimoodi üles filmitud, et kui kuskil tekib probleem, siis minnakse algusesse tagasi ja filmitakse algusest peale kõik uuesti. Üks kaader ei liigu mitte ainult ühes toas ringi, vaid ka linna peal, koolimajas, kodus, kodust politseijaoskonda ja seal ei ole vahepeal ühtegi stoppi."

Esimeses osas kasutati kolmandat duublit, teises osas 15. duublit. "Igal võttemeeskonnaliikmel on see vastutus, et kui nemad nüüd midagi tuksi keeravad, siis peab kogu tiim kõik otsast peale võtma. See on hästi sarnane teatri kogemusele. Kui me teatrist üldse midagi igatseme, siis tunnet, et eesriie avaneb ja mängitakse üks lugu algusest lõpuni ette. Ja sarjas ka ei ole vahepeal trikke sees, et monteerime midagi vahepeal teisiti," lisas Pius.

Sarja peaosalist 13-aastast poissi kehastab Owen Cooper. "Sarja kolmas osas, mis peaasjalikult tema peale üles on ehitatud, oli esimene osa, mis filmiti. Noorel poisil puudus igasugune kaamerakogemus. Ta valiti välja paari tuhande Briti noormehe seast," tõdes Pius.

Stephen Graham kehastab sarjas peategelase isa. "Ta on üksiti ka selle sarja üks produtsente ja autoreid. Minu meelest laias laastus oli see tema idee, tal oligi selline vormiline kujutlus, et tahaks jutustada üht lugu nelja erineva osaga, mis jutustavad kõik neljast erinevast hetkest, aga ühe kaadriga," ütles Pius.

Esimene osa on teadasaamine, et perepoeg on võib-olla millegagi hakkama saanud, teine osa annab tausta, kas kool, sõbrad, sotsiaalne ümbrus on selle teoga kuidagi seotud, kolmandas osas näeme poissi ja psühholoogi, kus poiss ise avab oma teo tagamaid ning neljandas osas on karistus toimunud ja kuidas pere selle traagikaga edasi peab elama.

Pius ise tegi kaasa hiljuti kinodes linastunud mängufilmis "Fränk", kus teemad on sarnased. "Huvitav, et see sari ja mängufilm on ühel ajal sattunud välja tulema. Kui sarja ""Adolescence"" probleemid on tänapäevased, siis "Fränk" on paigutatud 2006. aastasse. Mõlemad siis räägivad sellest, mis juhtub noortega, kui nad jäetakse omapead. "Fränkis" siis teiste noorukitega omapead ja sarjas "Adolescence" internetimaailma," tõi Pius välja.