Tommy Cash üllatab ETV erisaates uute faktidega endast

Veel enne Eurovisiooni poolfinaali saab ETV vahendusel lähemalt tutvuda tänavu Eestit esindava Tommy Cashiga. Erisaates "Tommy Cash. Espresso Estonia" on sel neljapäeval haruldane võimalus piiluda artisti lapsepõlve ja tutvuda tema jaoks oluliste inimestega.

Eesti Laul 2025 ülekaalukas võitja Tommy Cash on kõike muud kui tavaline. Eesti hetkel kõige kuumem nimi rahvusvahelisel muusikaareenil andis enne Eurovisioonile ärasõitu ETV-le intervjuu, kus tuli juttu moest, tantsust, kunstist, muusikast, aga ka tema vanaemast.

Kunstigalerii kui intervjuupaik on Tommy Cashi jaoks märgiline, sest just seal sündis idee võidukaks "Espresso Macchiato" lauluks. Vestluses Karmel Killandiga on sel korral vähem juttu Eurovisioonist ning rohkem näiteks lapsepõlvest, kuhu kuulusid nii koorilaul kui ka elu-olu Koplis. "Peitsin igaks juhuks telefoni aluspükstesse ja üksi käia ei tahtnud," kirjeldas Cash oma lapsepõlve mängumaad.

Neljapäeval esmakordselt eetrisse jõudvas saates saab lähemalt tuttavaks ka Tommy Cashi jaoks oluliste inimestega. Tema vanaemale Nadeždale, kellega koos köögis tehtud videot on internetiavarustes vaadatud enam kui neli miljonit korda, sai ETV võttegrupp võimaluse ka koju külla minna. "Mäletan siiani, kui ütlesin talle, et annan oma pensioni sulle, mine laulutundi ja arenda oma hääl korralikult välja," meenutas vanaema.

Intervjuu läbi viinud Karmel Killandi sõnul tuleb saates hästi välja Tommy Cashi eriline mõttemaailm ja see, kuidas ühest Kopli poisist on saanud rahvusvaheline artist: "Ta on nutikas, šokeeriv ja stiilne. Maailm huvitub temast päriselt ja ta kasutab seda võistlust üliosavalt nii enda kui ka Eesti promomiseks."

"Tommy Cash. Espresso Estonia" on ETV eetris sel neljapäeval kell 22.05.

Saate režissöör on Maarja Pärsim, toimetaja Karmel Killandi, produtsent Helen Valkna.