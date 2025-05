Esimene video lavaproovist: Tommy Cash astus taas eurolavale

Esimesest 30-sekundilisest klipist näeb, et Tommy Cashi lavaetteaste on saanud pärast uue ilme ja üllatab seninägemata visuaalsete lahendustega. Laval liituvad Cashiga juba tuttavad turvamehed ja oma koht on ka maailma vallutanud tantsul.

Eurovisioon avatakse Baselis pidulikult türkiisvaibaga pühapäeval, 11. mail. Tommy Cash astub Eurovisioonil võistlustulle esimeses poolfinaalis teisipäeval, 13. mail.