Reet Aus: filmis "Biwa järve 8 nägu" pole ühtegi uut rõivast

Tänavusel EFTA galal parima kostüümikunstniku auhinna pälvinud Reet Aus rääkis "Ringvaate" stuudios, kuidas tema jaoks on oluline, et filmiekraanile jõuaksid rõivad, mis on juba oma elu elanud.

Ausi sõnul oli "Biwa järve 8 nägu" väga hea materjal, mille põhjalt väga põnevad kostüümid luua. "See materjal lihtsalt võimaldas seda. Meil oli seal üsna korralik ja läbimõeldud kostüümidramaturgia, igal kostüümil oli mingi tähendus ja järelikult tuli see mõte sealt läbi," rääkis Aus.

Aus tõdes, et EFTA võit oli tema jaoks tähtis. "Kui sa teed asju, siis sa ei mõtle nende tunnustuste peale kunagi, aga kui see tuleb, siis ma ütlen ausalt, sellest on väga-väga suur rõõm," tõdes Aus.

Disainer sõnas, et kuulub sellesse koolkonda, kelle jaoks looming ei kunagi valus. "Looming on mõnus, annab sulle väga palju. Filmi ja teatri juures hindan ka meeskonnatööd, mida ma disainerina nii palju kogeda ei saa. Väga armastan just seda, et tulevad kokku erinevad inimesed, igaüks annab oma parima, ja siis sünnib midagi, mida sa alguses ei tea," selgitas ta.

"See on erakordselt nauditav protsess, kui hakkad aimama, mis sealt tulema hakkab. Kui teatris jõuavad kätte peaproovid või kui saad filmi võtteplatsil lõpuks aru, et kõik need asjad, mida sa oled erinevate osakondadega koos planeerinud, hakkavad koos mängima. Ja see maailm, mida sa oled proovinud üheskoos luua, tõesti sünnibki seal," lisas ta.

Kuigi Marko Raat teadis täpselt, mida ta filmiga teha tahab, siis andis ta Ausile vabad käed. "Kostüümikunstniku töö on väga suuresti ka töö näitlejaga. Meil oli niivõrd hea näitlejate ansambel, kes olid väga vastuvõtlikud igasugustele ideedele. Mulle kui taaskasutuse armastajale meeldib kostüümi puhul väga see, kui see rõivas on mingi elu juba elanud. Filmis pole tõesti ühtegi uut ja värsket asja. Väga suur osa ajast läkski selle peale, et kust kaevata välja juba ajalooga esemed," rääkis Aus.

Taaskasutus on oluline osa ka Ausi igapäevasest disaineritööst. "Taaskasutus on tugevalt seotud teaduritööga, mis on suur osa minu elust. Ma olen EKA vanemteadur ja juhin seal ringdisaini teadusvaldkonda. Ringdisain vaatabki kõiki erinevaid meetodeid, kuidas me saame materjale ringlusesse võtta, ja mina olen keskendunud tekstiilile. Kogu minu moelooming on minu teadustöö praktiline väljund," ütles Aus.

"Kõik, mis ma loon, saab alguse sellest, et on vaja midagi katsetada. On küsimus, millele on vaja leida vastuseid. See on lõputu tee, sest me oleme veel üsna kaugel," lisas ta.

Ausi looming tehakse kantavateks esemeteks tehastes, mis asuvad nii Poolas, Bangladeshis, Türgis ja Lätis. "Me ei transpordi ülejääke. Me läheme sinna, kus meil tekib hea partner ja kus on ülejäägid. Toodame selles tehases, kus need ülejäägid tekivad," selgitas Aus.