Karmo Nigula: mul on küll pahesid

"Ringvaade" viis neli näitlejat trenni ning ajas tervisejuttu. Karmo Nigula sõnul on tal pahesid, millest on püüdnud loobuda. Märten Metsaviir pole elus ühtki sigaretti teinud ega ühtki lonksu kohvi joonud. Sander Rebase perspektiivid pani paika raske haigus. Kõik mehed kinnitasid, et püüavad iga päev aina tervislikumaid valikuid teha, et võimalikult kaua tervena elada.

Statistikaamet korraldab lähiajal suure terviseuuringu, et teada saada, kuidas on eesti elanikkonna tervis ja milline on meie tervisekäitumine. "Ringvaade" viis neli näitlejat pilatese trenni, et lisaks trenni tegemisele natuke tervisejuttu rääkida.

"Ma ütleksin, et liikumine ei ole olnud minu jaoks väga regulaarne. Regulaarseks läks see eelmise aasta septembrist, kaheksa kuud olen nüüd trennis käinud," tõdes näitleja Karmo Nigula.

"Keha on mõistuse ja vaimsusega seotud, ma tunnen küll, et kui mul on päevane trenn tehtud ja õhtul on etendus, siis ma olen enesekindlam, tunnen ennast paremini, justkui meditatsioon on tehtud," nentis näitleja Märten Metsaviir.

Jüri Tiiduse sõnul mõned näitlejad suitsetavad ja mõned võtavad aeg-ajalt napsu ka, aga kunagi tehti seda kõike teatris, nüüd enam mitte. "Järjest vähem näitlejad ka suitsetab."

"Esimene kord pead ikka sundima ennast välja minema ja trenni ära tegema, aga see tunne, mis sul pärast trenni tekib, et küll mul on hea olla. Alati ütlen, et mõtle selle tunde peale, mida sa tundsid pärast trenni, see tunne viib sind algul edasi," üles pilatese treener Kristi Pedaru.

Mehed üldjuhul ei kipu oma tervisemuredega arsti juurde minema. "Mina üldjuhul käin arsti juures, püüan käia, kui mul on mingi häda, ma ei oota, millal on nii hull, et midagi pole enam päästa. Pigem juba minna. Kuna mul on ka väikesed lapsed, siis ma külastan arsti üsna tihti. Viimati ma sain gripivaktsiini nii, et perearst ütles, kuna me lastele juba teeme, siis ma teen sulle ka. Ma ütlesin, et teeme siis ära," muheles Nigula.

Näitleja Sander Rebane mõtleb palju oma tervise peale. "Ma tean, mis tunne on siis, kui sul on päriselt hea olla. Praegu olen hakanud vaikselt seda mikrobioomi asja ajama, et süüa fermenteeritud toitu. Tunnen seda muutust ikkagi väga drastiliselt. See entsefaliidilaks ja borrelioos mis mul korraga olid, ma olin seetõttu kolm kuud täiesti läbi omadega, kõndisin nagu vana mees, sel hetkel mul lõi ikkagi prioriteedid väga selgelt paika. Ma teadsin, et tahan elada tervislikku ja pikka elu, ma ei suitseta, ma ei joo, ma tahan, et suudaksin 70-aastaselt oma lapselapsi üles tõsta ja nendega mängida," nentis Rebane. "Võtta sellest ühest maagilisest elust, mis meile antud on seda, mida võtta annab."

"Jah, mul on pahesid," sõnas Nigula. "Loomulikult millestki võiks loobuda, ma tarvitan alkoholi, aga see ei tähenda, et ma igal nädalavahetusel joon, ma ei joo väga palju. Kui on mõni pidu, siis ma joon, kui ei ole, siis ei joo. Suitsetamisest võiks loobuda, olen püüdnud seda teha ka," tõi Nigula välja.

Metsaviir pole elus ühtegi sigaretti teinud ega ühtki lonksu kohvi joonud. "Ma pean nädalas vähemalt kolm korda trennis käima, olgu see siis jooksmine või jõutreening. Seal saan pinged välja, kui ma ei käi, lähen ärevaks ja vihaseks," lausus Metsaviir.

Arstide eemalhoidmiseks peaks vähemalt kaks korda nädalas trennis käima, aga veel parem oleks neli korda, tõi treener Pedaru välja. "Üks kord nädalas sa arsti veel eemal ei hoia, aga no muidugi see on parem kui mitte midagi. See võib mis iganes trenn olla."

"Terviseuuringuga me uurime, kuidas eesti elanikkonnal läheb, milline on nende tervisekäitumine ja kuidas inimene hindab arstiabi kättesaadavust," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Karina Valma. "Väga oluline on, et inimesed osaleksid, kui nad on kutse saanud, sest kutse saavad 8500 inimest, mis on väga väike osa eesti elanikkonnast, aga piisavalt suur, et oleks esinduslik."