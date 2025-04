Aasias ohtlikku dengepalavikku haigestunud Teller: see oli lihtsalt väga halb õnn

Aasta alguses pakkis investor Katri Teller kohvrid, et minna ilma kindla plaani ja tagasitulekukuupäevata Aasiat avastama. "Helsingi-Singapuri lennupilet oli olemas ja oli mõte nädal aega Balil olla. Minu salaplaan oli ikkagi Uus-Meremaale jõuda," avaldas ta "Ringvaates"

See oli Telleri esimene kord Aasiat avastada. "Kui ma Balil jala maha sain, siis see, mida ma ütlesin, see kahjuks ei kannata väljaütlemist," meenutas ta, et kuulus saar talle algul muljet ei avaldanud. "Tuttavad ütlesid mulle kohe, et kui sa lähed sinna, siis sulle see kindlasti ei meeldi," sõnas ta ja lisas, et hiljem hakkas ta ka Bali ilu nägema.

Peagi liikus Teller edasi Gili Airi saarele. "Selle saare läbimõõt on üks kilomeeter ning see on täpselt kümme korda väiksem kui Kihnu. Seal ei ole mootorsõidukeid – on hobused, pisikesed elektriskuutrid ja saab jalgrattaga sõita," tõi ta välja. "Tundsin, et kui on vaja oma asju kirjutada, elu üle järele mõelda ja tegeleda sisekaemusega, siis see on hea koht, kus olla."

Gili Airi saarel hammustas teda aga dengeviirust kandev sääsk. "See oli lihtsalt väga halb õnn," nentis ta ja täpsustas, et kõik sääsed dengeviirust edasi ei kanna.

Päev hiljem muutus Telleri enesetunne halvemaks ning ta pöördus saarel olevasse meditsiinipunkti, sest haiglat seal ei ole. "Mulle tehti kohe testid ja öeldi, et on selline asi. Esimene reaktsioon oli, et ma hakkasin itsitama, sest see tundus nii veider asi. Mul polnud siis veel nii paha olla."

Dengepalaviku vastu ravi ei ole. Kuigi esialgu jäi Teller Gili Airi saarele edasi ning oli pidevalt arstide järelvalve all, otsustati ta ühel hetkel Balile haiglasse viia. Selleks tuli ette võtta teekond hobuse, paadi ja helikopteriga. Haiglasse seigeldes ta suurt hirmu ei tundnud.

"Mul on elus selline trikk, mida ma kõikidele inimestel soovitan. Kui sa oled halvas olukorras, siis minu elus ei ole näiteks mitte ühtegi väga head olukorda, mis tagasi kerides ei oleks alguse saanud mõnest väga halvast olukorrast. Ma teadsin, et see on nii äge lugu, et ma saan seda kunagi metafoorselt võtta. Ma olen loo sees. Sellised asjad jäävad mulle meelde ja mul ei ole mõtet olla seal selline nukker, sest mul ei ole ise mitte midagi teha. Ma võtan sellest viimast," lausus ta.

Terveks saades läks Teller Gili Airi saarele tagasi. "Mulle ei meeldi, et elus on kehvad kogemused. Ja siis ma läksin sinna saarele tagasi, et see kogemus üle kirjutada ning jääksid head mälestused. Sain sellega väga hästi hakkama," rõõmustas investor.