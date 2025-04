Pearu Paulus ja Alar Kotkas: oleme tekitanud oma muusikaga defitsiidi

2 Quick Start liikmed Pearu Paulus ja Alar Kotkas rääkisid "Hommik Anuga" saates, et nad ei veeda vaba aega koos, sest siis sujub töö paremini. Muusikud tõdesid, et võib-olla annavad nad bändiga rohkem kontserte just seetõttu, et nende muusikat ei leia Spotifyst ning nad on sel moel tekitanud oma muusikaga defitsiidi.

"Arvestades, kui palju peab stuudios olema, siis on praegu natuke väsitav," muheles muusik, helilooja ja produtsent Alar Kotkas.

Muusik Pearu Pauluse sõnul on uusi laule bändil vaja, sest nad tahavad suve algul anda bändiga 2 Quick Start ühe ägeda staadionikontserdi.

Ilmar Laisaar, Pearu Paulus ja Alar Kotkas on 32 aastat koos bändi teinud, kuid Kotkas tõi välja, et nad Pearuga ei ole isegi Facebook`is sõbrad. "Me oleme mõlemad nii uhked, et ei saada teineteisele sõbrakutset, vaatame, kumb enne alla annab," muheles Kotkas. "Me ei veeda vaba aega koos, see on ka üks võti, et pole vaja kogu aeg ninapidi koos olla, siis läheb töö paremini."

Kotkase sõnul on bändil aastas sadakond kontserti.

Kotkas tõi välja, et legendaarne video 1990. aastatest, mil bänd transporditi kontserdile turvameeste saatel, oli turundustrikk. "See oli trikk, et ägedamat videot saada. Kontsert ise, kust need kaadrid pärit on, oli muidugi meeldejääv, sest väljas vihma sadas ja viis kraadi oli sooja," meenutas Kotkas.

Spotifyst bändi muusikat ei leia. "See on natuke jonn ka, sest tegelikult pole vahet, kas me seal oleme või mitte, ega me sellega midagi ei teeni. Võib-olla sellepärast, et meid seal ei ole, on meil ka rohkem kontserte, me tekitame defitsiidi," nentis Kotkas.

"Me nüüd nii tõsikunstnikud ka ei ole, et oma valu lauludesse vormima hakkame," muheles Kotkas, vastates küsimusele, kas bändi uus laul "kui sul on keegi uus" räägib nende endi elust.

"Kui sul on keegi uus"