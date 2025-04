Siiri Sisask: ma ei karda surma ja seepärast ei karda ma ka elada

Muusik Siiri Sisask rääkis "Hommik Anuga" saates, et nüüd on ta kindel selles, mida muusikuna teeb. Muusik tõdes, et ta ei karda surma ja seepärast ei karda ta ka elada või kui ta üldse midagi kardab, siis omast elemendist eemalduda.

Muusik Siiri Sisask, kes sel aastal tähistab oma 40. lava-aastat, on öelnud oma uue albumi kohta, et talle tundub nagu ta oleks alles nüüd leidnud oma tõelise muusikutee.

"Ma ei ole muusikat õppinud, mul ei ole muusikalist haridust, ma olen iseotsija, mu tee on olnud väga pikk, aga ma olen väga õnnelik, et mul seda haridust ei ole, sest ma teen päris enda tunnetuslikku muusikat, mida ma olen ise välja mõelnud ja juurutanud. Kõik oma laulmistehnikad olen ma ise juurutanud ja nüüd olen ma kindel selles, mida ma teen," tõdes Sisask.

Minnes mingisse fluidumisse tõdeb Sisask tihti, et ei tunnegi oma hääle kõiki võimsusi ning hääl triivib vahel kõrgustesse ja toonidesse, millest ta seni isegi teadlik pole olnud.

"Mõttemaailm ju juhib laulu. Sisu, milles sa elad, mida pead tõeks. Kõige tähtsam, et sisu jõuab kohale, ükskõik milles," sõnas muusik.

"Ma ei karda surma ja see tähendab, et ma ei karda ka elada. Kui ma üldse midagi, kardan, siis omast elemendist eemalduda või kui ma pean tegema asju, kus ma tunnen end ebamugavalt."

Sisask soovitab lugeda Marcus Aureliuse raamatut "Iseendale". "See raamat on üle elanud 2000 aastat ja seda ikka tõlgitakse. Veel soovitan Seneca raamatut "Moraalikirjad Luciliusele"."

"Tegelikult me loome seda maailma ikka ainult ise. See, mida me oleme, kanname me ka ümbritsevale üle. Maailma saab muuta, iseennast saab muuta. Kui inimene õpib enda suhtes olema vastutustundlik. Mina keskendun sellele, mida mina saan teha, et minu elu oleks ilus täna, siin ja praegu. Seda ma teen iga päev. Ma austan inimesi, ma ei arva mitte kunagi inimese kohta, et ta on minust vähem."

Sisaski uue albumi nimilugu "Kiri kiri hai" on Sisaski enda väljamõeldud keeles.

Siiri Sisask & Rühm