Siiri Sisask: kaasmuusikute liigne respekt segab lähenemist muusikale

Laulja ja helilooja Siiri Sisask usub, et tõeline muusika sünnib ainult siis, kui muusik jõuab enese tuumani. "Vikerhommikule" antud intervjuus tõdes ta, et vahel võib kaasmuusikute liigne aukartus takistada loomulikku ja sügavat koosmängu.

Sel kevadel möödub 40 aastat Siiri Sisaski lauljadebüüdist. Esimest korda astus ta suurema publiku ette ETV saates "Kaks takti ette". Saatest meenuvad talle vaid head mälestused – telemajaga kaasnev elevus ja inspireerivad inimesed.

"Ma olin maalaps ja sattusin ekraani peale. See ekraan ei olnud isegi nii oluline, aga kõik need stuudiod! See oli võlumaailm," meenutas ta "Vikerraadios" toonaseid emotsioone. "Need inimesed, kes seal tööd olid, nad olid niivõrd vapustavalt kihvtid! Kõik nad olid niivõrd elevil ja põnevil ning oli suur kingitus seda kõrvalt näha. Rääkimata sellest, et sealt edasi sündis terve minu elu."

Kuigi Sisask jäi juba siis inimestele omapärasuse käredusega kõrva, peab ta ennast siiski paindlikuks inimeseks. "Ma arvan, et paindlikkus ongi olnud see võti, kuidas ma olen saanud tänaseni teostada loomingut, mis mulle meeldib. Paindlikkus selles mõttes, et ma kuidagi kohandun selles tänases päevas hetketarkuse järgi. Muusika ja looming on ju ikkagi väga elav," arutles ta.

Oma albumeid ta võrrelda ei taha, sest laulja sõnutsi ei ole need võrreldavad. "See tähendab ka teatud mõttes paindlikkust, et sa teed üht asja, aga järgmine on hoopis midagi muud. Et sa oled ikka kunstnikuna muutunud, ei ole staatiliselt kogu aeg üks ja sama. Mu looming on palju muutunud. Ma olen inimesena ka palju muutunud."

Koostöös Indrek Tetsmanni, Tõnis Tüüri, Tõnis Leemetsa, Endrik Üksvärava ja Eero Sommeriga on Siiri Sisaks valmis saanud uue albumi "Kiri kiri hai". Värskele kauamängivale on kokku saanud looming erinevatest perioodidest – on nii lugusid, mis on juba mitu aastat sahtlis oma aega oodanud, kui ka lugusid, mis on bändiga proovide käigus sündinud. Muu hulgas on plaadil kaks lugu, mille sõnad on kirjutanud Sisaski kuulajad.

"Mul on loojana selline omadus, oskus või tabamise julgus, et kui mingi tekst peab muutma lauluks, muutub see selleks otsekohe. Kui ma teksti loen, kuulen tegelikult seda muusikat selles tekstis endas," kirjeldas laulja.

Muusikud, kellega "Kiri kiri hai" sai salve võetud, on Sisaski vanad tuttavad. Ta peab oluliseks, et ta saaks oma kaasmuusikutega aus olla. "Ma olen tähele pannud, et kuna mul on kukil teatud aastad, suhtuvad inimesed minusse tohutu respektiga. See respekt võib aga segada lähenemist muusikale. Ta ei julgegi midagi õieti mängida ning ta ei jõua enese tuumani. On jube tähtis, et muusik jõuaks enese tuumani. Sealt sünnib muusika," rääkis Sisask ja lisas, et ka avatus on väga oluline aspekt. "Me ei hakka kedagi kopeerima. Me ei taha olla nagu keegi teine on juba on olnud," rõhutas ta.