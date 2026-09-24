Mihkel Raud: Bono on kahtlemata fenomenaalne tüüp

Muusik Mihkel Raud peab ansambel U2 edu võtmeks nii puudutavaid meloodiaid, tähendusrikkaid sõnu kui ka tugevaid isiksusi.

Sel reedel tähistab Iiri rokkbänd U2 oma 50. sünnipäeva. Ansambli suur austaja, muusik Mihkel Raud on rääkis "Ringvaates", et U2 populaarsuse taga on peidus mitu elementi: lisaks õnnele on kokku saanud erakordselt tugevad isiksused, kes paistavad oma muusikalise oskusega silma. "Lood on head. Siin ei ole midagi öelda."

Eriliselt tõstis Raud esile kitarrist The Edge'i, kelle vähene nootide mängimine Rauda noore muusikuna jahmatas. Samuti ei saa üle ega ümber Bonost.

"Fantastilise meloodiatajuga mees ja imeline laulja. Talle võib ette heita igasuguseid asju, kogu see tema messiase poos ja teatav väga rikka mehena väga vaeseks meheks kehastumine, aga muusiku, laulja, laulukirjutajana on ta kahtlemata fenomenaalne tüüp," lausus Raud.

Üks Raua lemmikuid U2 laule on "All I Want Is You", mida kuulates tal alati kananahk ihule tule. Tema sõnul on selles loos kokku saanud kõik, mis talle U2 juures meeldib – fantastiline kitarrikäik, väljendusrikas ja puudutav meloodia ning head sõnad.

Raud on käinud neljal U2 kontserdil ning tema sõnul on bänd jätkuvalt tippvormis. Viimati käis ta neid kuulamas Las Vegases Sphere'i meelelahutushallis. "See oli sõnuseletamatu. Pöörasem kui ma arvasin."

Kui bänd 90-ndate alguses Rootsis esines, lootis Raud noore raadioreporterina nendega intervjuu teha. Ta otsis välja bändi mänedžeri kontakti ning pani oma intervjuusoovi ekirja teele. Bändi väidetava tiheda ajakava tõttu jäi aga intervjuu saamata.

"Hiljem lugesin ajalehest, et tihe ajakava tähendas, et nad oli Dr. Albaniga kuskil ööklubis hommikutundideni joonud ja pidutsenud," naeris Raud.

Järgmisel neljapäeval esitab Raud Pärnu Eliisabeti kirikus esimest korda kontserdi vormis U2 lugusid. Pakkumise tegid talle festivali Öövalgus korraldajad. Lisaks Rauale astuvad lavale rokkbänd, koor ja orkester. Esinemise ees Raud hirmu ei tunne.

"Ma olen ilmselt kaalunud, et äkki peaks tegema midagi kunagi ja ma olen juba nii vana, et ma ei oska sellistest asjadest hirmu tunda," muigas ta.