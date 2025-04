Aprilli alguses endiselt suusatav Jaak Kilmi: suusatamine on mu vaimse tervise ankur

"Ma tegin enda arust 1. aprillil Nõmmel viimase suusasõidu ja panin oma treeningsuusad parafiini alla, aga enne magamaminekut scroll'isin Facebooki ja nägin lauluväljaku rajameistri postitust, kes kirjutas 1. aprilli õhtul, et ta tõmbas viimast korda raja üle," selgitas ta ja lisas, et kuigi oli 1. aprill, siis suusatamisega nalja ei tehta. "Ma teadsin, et see ei ole nali."

Kuigi enamik teised juba jooksevad ja sõidavad rattaga, siis Jaak Kilmi jaoks on suusatamine vaimse tervise küsimus. "Võib küsida, et millise vaimse tervise küsimus, võib-olla see puudub üldse, aga tegelikult minu jaoks suusatamine ja lumi on vaimse tervise ankur. "Kui lume peale tulla, natukene siin kütta, tunda tuule vihisemist kõrvus, siis kõik kaob ja oled täiuslikus harmoonias."

"Ma olen väga jäägitult kiinduv, mul on väga raske veel talvega hüvasti jätta, ma tean, et see kõik kõlab väga ebapopulaarsena ning tõenäoliselt kevade- ja suvesõbrad tahaks mind ära lintšida selle peale, aga jüripäevani võiks ju ikka suusatada," tõdes ta.

Suusahooaega alustas Kilmi mullu novembri keskpaigas, kuid aprilli algul suusatada pole tema jaoks sugugi rekord. Mõne aasta eest tegi ta Nõmmel viimase sõidu lausa 1. mail.