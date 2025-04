Hannes Tõnisson: aprillis enam ilm tõenäoliselt nii soojaks ei lähe kui paar päeva oli

Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuse vanemteadur Hannes Tõnisson ütles "Ringvaates", et aprilli lõpus võib oodata üle kümne kraadi kerkivat temperatuuri, enne seda on aga ilmad pigem jahedamad.

Hannes Tõnisson ütles, et aprilli keskmine temperatuur on umbes viis kraadi, seega 17-18 soojakraadi, mida viimastel päevadel näha sai, on pigem haruldased. "Praegu on kombinatsioon mõningasest kliimasoojenemisest meie piirkonnas, tänu sellele, et meil oli hästi soe talv, meres meil üldse lund ei ole ja maismaal pole üldse lund ja kui tuleb kõrgrõhuala, mis teeb palju päikest, siis meil on tume aluspinnas igal pool, mis läheb kiiresti soojaks."

"Rändlindudele on kõige hullem see, et kui lumi maha tuleb ja on ulatuslik lumikate, siis nad ei saa süüa kuskilt," selgitas ta ja lisas, et seetõttu ei pääse nad seemnetele ja rohule ligi. "See on neil suurim oht."

Kui puud veel ei õitse, siis pungadele ei tohiks mõningane külm eriti liiga teha. "Kui väga krõbedat külma kipub tulema, siis ta mõnel pool võib kahjustada, aga kui on juba õied lahti, siis see teeb juba kurja, näiteks õunapuu saagi võib ära võtta."

Tõnissoni sõnul on praegu huvitav kevadine olukord, mida aeg-ajalt juhtub. "Kõrgrõhuala jääb Lääne-Euroopa kohale,mis tähendab, et ookeanilt tuleb niiske õhk käib põhja poolt läbi ja tuleb meile tihti loodevooluna, mis toob põhjast kaasa ka külma õhu, lund, lörtsi ja tihti ka väga tugevat tuult."

"Hetkel tundub niimoodi, et kui me nädala perspektiivis päeval saame temperatuuri viie kraadi juurde, siis on väga hästi juba, aga sellega kaasneb mõnel päeval ka väga tugev tuul, mis tekitab külmatunde, mis on enamvähem viis kuni kümme miinuskraadi," tõdes ta ja lisas, et aprilli viimasel nädalal võib hakata minema üle kümne kraadi. "Pikas perspektiivis ei paista, et vähemalt aprillikuus nii sooja ilma tuleks kui praegu oli."

Suvist ilmaprognoosi ta hetkel veel teha ei oska. "Jääd ja lund on tunduvalt vähem siin piirkonnas kui eelmistel aastatel, mis võiks anda lootust, et ehk tuleb soojemat ka see suvi ja päris jaanipäeval ehk lund ei saja."