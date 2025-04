Marju Länik: 50 aastat laval on möödunud väga kiiresti

Marju Länik tähistab maikuus kontserdiga "Südame laul" Alexela kontserdimajas 50 aasta täitumist laval. Laulja sõnas "Vikerhommikus", et kuigi 50 aasta sisse mahub palju laule, siis tema lemmiklooks on neist alati see kõige uuem.

Kuigi 50 aastat tundub uskumatult pika ajana, siis on see Läniku sõnul siiski väga kiiresti möödunud. "See on see aeg, kus see on olnud mu põhitöö, minu amet, minu leib. Sellele 50 on veel eelnenud aktiivne tegevus kooliaastatel, aga siis oleks see number nii suur, et ma parem seda ei nimeta," muigas ta.

Kontserdil astub Länik üles live-bändiga, mida nimetab oma unistuste bändiks ja kellega on juba viimased üheksa aastat esinemisi teinud. "Mul on basskitarril Raul Vaigla, kitarril Ain Varts, klahvpillidel Tarmo Sillaots ja Andrus Rannaääre, löökriistadel Kaspar Salo ja Hele-Riin Uib ning taustalauljad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja," tutvustas ta. Kuid juubelikontserdilt ei puudu ka külalised.

"Tuli läbi mõelda, kuidas see oleks natukene teistmoodi kui teised on teinud. Kuna kaks minu olulist bändi 80ndatest – Mahavok ja Vitamiin – täiesti reaalselt mängivad, tegutsevad, on olemas, siis ma palusingi nemad. Vitamiiniga me ju tulime detsembri lõpus kokku, pidi küll olema nendega viimane vaatus, aga sel vaatusel tuleb veel üks lisa minu kontserdil," rääkis Länik.

Külaliseks on palutud ka Pearu Paulus, kellega Länik 90ndatel Estonia pardal lava jagas. "Me tegime kaks nädalat igal õhtul neljatunnise esinemise. Pearu laulis mulle tausta, mina laulsin kuskil 25 lugu inglise keeles, te pole kunagi kuulnud, kuidas ma lääne hitte inglise keeles laulan," rääkis Länik, kuid nentis, et laevatööst sai ta sellega isu täis. Koostöö Pearu Paulusega aga jätkus.

"Me alustasime mulle kasseti tegemist 93. aastal, siis hakkas see tantsumuusikaaeg, sündis minu "Karikakar" ja kuu aja pärast laskis Two Quick Start välja "Naerata" loo. See on see periood, kus me kokku puutusime," rääkis Länik. "Nüüd me laulame Pearuga koos duetti "See öö on armastuse aastapäev", kunagi ma laulsin seda Jaak Joalaga," märkis ta.

Enda repertuaarist lemmiklugu Länik valida ei oska. "Mulle tavaliselt meeldib kõige rohkem kõige uuem laul, sellega nähtud vaev on kõige rohkem meeles, ta kõlab ka enda jaoks hästi värskelt," sõnas laulja.