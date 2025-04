Lott: manfluencer õpetab domineerima naiste üle ja allutama teisi mehi

Nooremteadur Kaarel Lott rääkis Vikerraadios, et manfluencer ehk manosisulooja õpetab meestele "õiget" maskuliinsust ning selleks on vaja domineerida naiste üle ning olla teiste meeste suhtes vägivaldne. Et ära tunda manosisuloojate ideoloogia kandjad, tuleks jälgida, kuidas käituvad poisid tüdrukute, kvääride ja erinevat etnilist päritolu inimestega.

"Manfluencer'i all peetakse silmas sotsiaalmeedia sisuloojat, kes on hüperfokusseerunud maskuliinsusele ja kes sihivad sisuga, kuidas olla õigesti maskuliinne, just noori mehi, püüdes selle pealt tulu teenida," selgitas Tartu Ülikooli digimeedia uuringute nooremteadur Kaarel Lott. "Eesti keeles võiks manfluencer olla manosisulooja."

Manosisulooja on kombinatsioon kahest sõnast. 'Mano' tähistab erinevaid veebikogukondi, mis on keskendunud erinevatele meeste probleemidele ja naiste vihkamisele, sest naised on kõiges süüdi. Sisulooja aga tähendab mõjuisikut.

Lihtsalt seksistlike asjade ütlemine sotsiaalmeedias ei tee inimest kaugeltki veel manosisuloojaks. "Manosisuloojad kasutavad globaalselt levivaid narratiive, et maailm on meeste vastu üles ehitatud, kedagi ei huvita enam meeste heaolu ja õigused ning selles on süüdi naised. Mehed on pehmoks läinud ja nüüd on vaja end treenida, kuidas olla õige mees, et mehed saaksid tagasi võimupositsiooni ühiskonnas."

Õige mees on manosisulooja arvates naiste üle domineeriv ja teiste meeste suhtes vägivaldne. "Tõeliseks meheks saab läbi kannatamise ja distsipliini," täpsustas Lott.

Kõige tuntum ja kurikuulsam manosisulooja on Andrew Tate ehk Top G, kuid tänapäeval on ka väga palju teisi sarnaseid sisuloojaid. Ei olegi vaja manosisuloojaid nimepidi teada, vaid hoopis olulisem on Loti sõnul sarnaste ideede ja mõtteviisiga inimesi ära tunda.

Kuidas ära tunda manosisuloojate ideoloogiat, siis tuleks jälgida, kuidas poisid käituvad teiste inimestega, eriti tüdrukute, kväärinimeste ja erinevat etnilist päritolu inimestega.

Manosisuloojate hulgas on väga levinud ohvrimentaliteedi võtmine. Kui laps või noor on selliste ideoloogiate huviline, siis soovitab Lott mitte neid ideid rünnata, sest manosisuloojad on ehitanud enda brändi just sellele, et nad on vastuvoolu ujujad ning nende ideoloogiate ründamine võib nende brändi just kinnistada.

"Ka sotsiaalmeedia kasutamise keelamine on halb mõte, sest noored on selles vallas ikkagi eksperdid ja leiavad igalt poolt möödahiilimisviise," nentis Lott.

Ka Eestis on manosisuloojaid, aga nad ei ole nii populaarsed kui välismaised sisuloojad. "Nad on laiemalt keskendunud elu mõtte leidmisele, trenninippidele ja finantsidele. Kui sulle aga serveeritakse seda nõu sellises kastmes, et sa pead trennis käima selleks, et teistele meestele peksa anda ja oma naist kontrollida, siis see on problemaatiline."