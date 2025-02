Muumide pildiga kruus võib maksta kuni 20 000 eurot

"Ringvaatele" tutvustas oma muumiesemete kollektsiooni tallinlane Liis Rebane. Kuigi Rebase kogu kõige kallim muumi pildiga kruus on väärt 700 eurot, siis on ka haruldusi, mis võivad maksta kuni 20 000 eurot või rohkemgi.

32-aastase tallinlase kodust võib leida suurel hulgal esemeid, millel on Soome kirjaniku ja kunstniku Tove Janssoni loodud tegelastega pildid. "Kõik mu tuttavad teavad, et mulle meeldivad muumid ja siis kirjutatakse kuskilt Põhja-Soomest, et nad kuskil kirbukal nägid midagi ja küsivad, kas ma tahan," rääkis Rebane, kelle kassid söövad samuti muuminõudest.

Puhvetkapi klaasi taga on kindlas kohas Iittala Araabia tehases valminud kruusid. Tänaseks on Liisil sada kruusi, ehkki esimesed sai ta alles üheksa aastat tagasi. "See oli aasta 2016, ema kinkis mulle pulmadeks Muumimamma ja Muumipapa tassi. Mulle on muidu terve elu muumid meeldinud, aga süstemaatiliselt koguma hakkasin umbes viis aastat tagasi," selgitas Rebane.

Esimene muumikruus valmis 1957. aastal ja siis kujundas selle Tove Jansson ise. Kui kruuse 1990. aastal taas tootma hakati, sai õiguse neid Janssoni jooniste järgi kujundama hakata teine Tove, graafik Tove Slotte-Elevant. Hetkel on erinevaid muumikruuse 130.

Kõigest 20 aastat tagasi valminud tassi eest võib täna saada oksjonil 20 000 eurot. Kruusi kujundus põhineb Tove Janssoni 1950. aastal tehtud reklaamil. Hinna on üles lükanud see, et Iittala Araabia teha valmistas neid vaid 400 tükki. "Kui see välja tuli, siis mitte keegi ei tahtnud seda osta ja nüüd see maksab 20 000. Need ostetakse väga kiiresti ära. Need tulevad väga harva müüki," naeris Rebane. Muumikruuside hulgas leidub ka haruldusi, mida on toodetud vähem kui kümme ning mille eest küsitakse oksjonil isegi üle 20 000 euro.

Sealjuures on ka kruuse, mida on toodetud aastakümneid ja mida saab siiamaani Prismast osta. Spetsiaalsed aastaaja kruusid tulevad see-eest poodidesse müügile vaid paariks kuuks. Poes maksavad tassid reeglina 10 kuni 15 eurot. Nende hind kahekordistub vaid loetud päevadega. Kollektsionääride jaoks on kõige magusamad just need kruusid, mis tulid müügile 90-ndatel ja mida on piiratud koguses valmistatud n-ö erilisteks tähtpäevadeks.

Liisi kollektsiooni väärtus ulatub hetkel 6000 euroni, suurem osa on kätte saadud poehinnaga. Tema kollektsiooni erikruusid on pärit Rootsi järelturult ja oksjonitelt. "Soomest natukene ka, aga Rootsis on paremad hinnad," ütles Rebane. Kallite muumitasside ostmine Rebase hinnangul riskantne ei ole. "Muumid on ju 80 aastat vanad ja nad on ennast juba 80 aastat tõestanud," ütles Rebane ning lisas, et muumid koguvad Aasias endiselt populaarsust.