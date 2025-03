Batuuditrenn on kombinatsioon aeroobikast ja batuudil hüppamisest

Treener Kristina Pärg tutvustas "Terevisioonis" batuuditrenni, mis on kombinatsioon aeroobikast ja batuudil hüppamisest ning annab koormuse kogu kehale. Treeneri sõnul on trenn põrutuskindel, sobides nii ka erinevate terviseprobleemidega inimestele.

"Batuuditrenn tuleb Tšehhist ja see sai seal alguse 2001. aastal. Eestisse jõudis trenn 2014. aastal. Mina jõudsin esimest korda batuudile 2017. aastal ja 2020. aastast alates annan ma neljas erinevas saalis trenne," ütles jumping fitness ehk batuuditrenni treener Kristina Pärg.

Batuuditrenn on kogu keha treening. "Trenn on hästi põrutuskindel, sest batuut ise neelab 80 protsenti põrutusest endale ning seetõtu sobib erinevate selja-, põlve- ja hüppeliigese probleemidega inimestele. Lisaks treenib tugevalt tuharat, säärt, reit, käsi ja ka südant," tõi Pärg välja.

Batuuditrennis kasutusel olevad väikesed batuudid on mõeldud just trenni tegemiseks, sest batuudil hüpates saab väga korraliku koormuse. 45 minutit kuni poolteist tundi on ühe treeningu kestuseks piisav aeg.