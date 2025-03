ERR-i rindeoperaatori dokfilm Ukraina sõjast jõuab ETV ekraanile

ERR-i rindeoperaator Kristjan Svirgsdeni dokfilm "Nad lihtsalt tapavad meid" jõuab täna ETV ekraanile. Kolme aasta jooksul üles võetud filmis uuris Svirgsden ukrainlastelt, et ükskõik kuidas sõda ka lõpeb, kas vennasrahvad on veel võimelised elama kui head naabrid.

"Ma proovisin näidata seda, mida ukrainlased ise sõjast arvavad. Just selle koha pealt, et kes on siis nõus ära andma seda maad, mille eest on valatud verd, ja kes ei ole nõus. Kas on väsimus piisav selleks, et leppida või mitte," ütles ERR-i rindeoperaator ja dokfilmi "Nad lihtsalt tapavad meid" autor Kristjan Svirgsden "Terevisioonis".

Põhiliselt küsis Svirgsden ukrainlaste käest, et ükskõik kuidas sõda ka lõpeb, kas vennasrahvad on veel võimelised elama kui head naabrid. "Nende arvamus ka venelastest on kardinaalselt muutunud," lisas Svirgsden. "Film on pigem läbilõige sellest, millised ukrainlased põhiliselt idas elavad."

"See sõda on kõige hullem, mida ma üldse näinud olen. Oluliselt on muutunud sõjapidamise viis sellest ajast kui me Antoniga sõja alguses murdsime läbi venelaste piiramisrõnga Kiievisse sisse. See on iga päevaga aina hullemaks läinud. Nii inimeste kui ka sõdurite jaoks."

Svirgsdeni sõnul väga paljusid professionaalseid sõdureid enam ei ole, kes eriti just sõja alguses motiveeritult rindel võitlesid.

"Proovisin kolme aastat kannatusi kokku võtta, mida ukrainlased on pidanud läbi elama ja püüdsin filmi sisse panna ka ajakirjaniku tööd, aga meie ei ole selle loo keskmes, see räägib ikkagi ukrainlastest," tõi Svirgsden välja.

Ka rindeoperaator ise on jäänud tule alla. "Oleme väga palju õppinud, kuidas vältida väga ohtlikke olukordi. Peab oskama seda riski hallata, Ükski kaader pole väärt suremist. Lootusetus ja väsimus tuleb kindlasti, Ukrainas käivadki veel vaid eestlased ja mõned lähinaabrid, seda on kurb vaadata," ütles Svirgsden.

Dokfilm "Nad lihtsalt tapavad meid" on ETV eetris 3. märtsil kell 22.10.