Aljona Eesmaa: rõivaeseme kõrge hind ei tähenda kvaliteeti

Stilist Aljona Eesmaa rääkis "Terevisioonis" vaoshoitud rõivastiilist ehk "vaiksest luksusest", mille kõige olulisem märksõna on kvaliteet. Et aru saada, kas rõivaese on kvaliteetne, soovitas Eesmaa lugeda rõivasilte.

"Vaikne luksus" tähendab vaoshoitud rõivastiili, mille vastand on demonstratiivne luksus ehk riietega edvistamine ja ületarbimine.

"Vaoshoitult rõivastumise trend sündis sellest, et inimesed kandsid sellised riideid. Need asjad on kogu aeg olemas olnud, aga nüüd on need rohkem pilti tulnud. Klassikaline ja elegantne, aga samas tagasihoidlik stiil on moekollektsioonidest tegelikult kogu aeg läbi käinud. Lihtsalt nüüd vaadatakse, et ma tahan ka investeerida kvaliteetsesse asja ja tahan, et need sobiksid omavahel ja elaksid aastaid mu riidekapis," ütles stilist ja veebiportaali Portail asutaja Aljona Eesmaa.

Investeeritakse kvaliteeti, materjalid on kõige olulisemad. "Miks värvideks on just valge, hall ja beež, siis need kestavad igavesti ja sobivad kõigega kokku," tõi Eesmaa välja, lisades, et meie Eesti oma disainerid järgivad sellist rõivastiili, osates materjale valida ning tehes rõivaid algusest lõpuni käsitsi. "Need esemed kestavad aastaid."

Kuidas aru saada, et rõivaese on kvaliteetne, siis soovitab Eesmaa kindlasti rõivasilte lugeda. "Silte tuleb osata lugeda, aga see on hästi lihtne. Vill, kašmiir, nahk, siid ja kui on sada protsenti, siis ta on ikkagi kõige parem," õpetas Eesmaa. "Kallis hind, nagu me nägime selle logomaania trendi puhul, ei võrdu kvaliteediga."

"Vaikse luksuse" trend saigi Eesmaa sõnul alguse väga jõukate inimeste pundist, keda ei huvitanud, mis bränd või kelle toode see oli, nad tahtsid kvaliteetset rõivast, mille eest oldi nõus ka rohkem maksma.

"Aga selle rõivastiili rõivaid leiab igast hinnaklassist ja nii tavapoest kui taaskasutatud riiete kauplustest," lisas stilist.