"Terevisiooni" uus saatejuht on Martha-Beryl Grauberg

Martha-Beryl Grauberg on rahvusringhäälingu kuulajatele-vaatajatele tuttav aastate tagant, kui ta töötas raadiouudistes ja "Aktuaalse kaameras" ning toimetas ja edastas uudiseid nii raadio- kui ka tele-eetris.

"Eesti Rahvusringhääling on mulle kodune paik, nii uudistetoimetuses kui mujal majas on mul palju häid kolleege, kellega üheskoos taas tööle asuda on puhas rõõm," ütles aastatel 2007–2014 ERR-is töötanud Grauberg.

Eesti filoloogia ja meediakommunikatsiooni haridusega Grauberg on lisaks ajakirjandusele töötanud avalike suhete vallas ning ta juhtis neli aastat Paide Muusika- ja Teatrimaja. 2023. aastal suundus ta tagasi ajakirjandusse ning on töötanud uudisteportaalis Geenius äriuudiste vastutava toimetajana.

"Terevisiooniga" liitub Martha-Beryl Grauberg märtsi keskpaigas. Hommikusaate juhtimist ootab ta põnevusega, sest kuigi teletöö pole talle võõras, on hommikune otse-eetri särin tema jaoks saatejuhina uus asi.

"Kunagi ei tea päris täpselt, mis juhtuma hakkab," kirjeldas Grauberg otse-eetri võlu ja lisas, et kuigi teemad ja külalised on "Terevisioonis" paigas, peab saatejuht olema valmis kiirelt reageerima ja improviseerima, lisaks tuleb arvestada mitmete tehniliste nüanssidega. "See on ehe televisioon!"

"Terevisioon" rõõmustab varaseid ärkajaid argipäeviti alates kell 6.45. ETV hommikuprogrammi peab Grauberg vaatajate jaoks oluliseks kaaslaseks hommikuste toimetuste juures.

""Terevisioon" annab esimese vahetu pilgu, millisesse maailma täna ärkasime. Saatejuhile on see omakorda paras vastutus. Tuleb kursis olla aktuaalsete teemadega ja osata küsida küsimusi, mida inimesed Eesti kodudes ja kohvipausidel arutavad."

Uude rolli suhtub ta teatava aukartusega, ent teab, et hätta teda ei jäeta. "Televisioon on meeskonnatöö ja igaühel on oma oluline roll, et saade õnnestuks. "Terevisiooni" saatemeeskond ja kaassaatejuhid on oma ala profid ja lisaks ka väga kenad inimesed. Tunnen, et olen heades kätes."

Martha-Beryl Graubergi esimene eetrihommik "Terevisioonis" on 19. märtsil.

Liisu Lass juhib viimast korda sel kevadel "Terevisiooni" 14. märtsil. Puhkusele suundudes lõpetab ta ka töö "Esimeses stuudios", mida kevadhooaja lõpuni veavad Andres Kuusk, Mirko Ojakivi ja Johannes Tralla. ERR-i teleuudiste eest vastutab vahepealsel perioodil uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost.