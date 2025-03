Martha-Beryl Grauberg: teles tunnen, et olen oma teise koju tagasi jõudnud

"Terevisiooni" uus saatejuht Martha-Beryl Grauberg rääkis "Ringvaates", et tal oli väga mõnus ja kodune tunne üle kümne aasta taas tele- ja raadiomajas olla. Graubergi sõnul tundis ta, et on oma teise koju tagasi jõudnud.

"Uudisteinimene peab alati valvel olema ja tööd teeb täpselt siis, kui on vaja teha," ütles "Terevisiooni" uus saatejuht Martha-Beryl Grauberg, kes luges seitse aastat raadios uudiseid ning tegi "Aktuaalsesse kaamerasse" lugusid.

Grauberg avas oma eesnimede tagamaid ja meenutas, et eesnime Martha sai ta ema soovil, kellel oli kindel plaan panna tütrele just see nimi. "Inspiratsioon tuli tal ühest Läti telesarjast "Pikk tee düünides", mis rääkis küüditamisest ja kus oli üks väike tüdruk nimega Martha. Minu ema on sündinud Siberis. Berylit soovitas talle tema hea sõbranna, kellel endal on tütar nimega Meryl."

Graubergi sõnul on tal väga mõnus ja kodune tunne üle kümne aasta taas tele- ja raadiomajas tagasi olla. "Suur osa inimestest on siin alles. Ma kuidagi tunnen, et olen oma teise koju tagasi jõudnud," tõi ta välja.

"Mina olen alati kõigeks valmis," tõdes Grauberg, kelle sõnul pandi teda toona uudistesaates töötades ka kõikvõimalikesse erinevatesse olukordadesse. "See on teletöö võlu, et sa satud paikadesse, kuhu sa mitte iialgi muul juhul ei satuks."

"Erinevate uudistega pidev kursisolek käib selle töö juurde," lisas Grauberg. "Viimased poolteist aastat ma olen jälginud rohkem majandusuudiseid ja kirjutanud neid ise ka, aga eks nüüd tuleb see spekter jälle laiemaks tõmmata. Kui sa oled uudisteinimene, siis paratamatult on sul kogu aeg huvi elu vastu."

Vabal ajal tantsib Grauberg kord nädalas balletti, mängib kaks korda nädalas jalgpalli, vahetevahel mängib viiulit, naisvõimlemisrühmaga loodab minna tänavusele tantsupeole ja ETV tütarlastekoori vilistlastega pääseda laulupeole. Graubergil on kaks last ning Tallinnasse tööle sõidab ta Paidest, kus tema pere elab.