Vabariigi aastapäeval esinenud Nublu: mõtlesin, et keegi teeb nalja

Vabariigi aastapäeva kontsertetendusel üles astunud räppar Nublu tõdes "Ringvaates", et lavastaja Elmo Nüganenilt sõnumit saades arvas ta esialgu, et keegi teeb talle nalja.

Muljeid vabariigi aastapäeva tähistamisest Estonias vahendasid televaatajatele saatejuhid Marko Reikop ja Anu Välba. "Kõige olulisem on öelda seda, mida me mõtleme. Me ei esita teksti, vaid räägime seda, mis südamest tuleb," avaldas Välba hea ülekande saladuse.

Aastapäeva õhtu naelaks kujunes Elmo Nüganeni ja Tõnu Kaljuste koostöös sündinud kontsertlavastus, kus astusid teiste seas lavale räppar Nublu, filmirežissöör Anna Hints ja kümnevõistleja Janek Õiglane.

Nublu rääkis, et vabariigi aastapäeval esinemine oli au ja rõõm. "Elmo kirjutas paar kuud tagasi sõnumi. See oli pühapäeva õhtu hästi hilja ja ma mõtlesin, kas keegi teeb nalja, aga ei teinud. Sealt edasi läks töö lahti," meenutas ta.

Õiglase jaoks oli lavale astumine midagi uut. "Teistsugune närv oli sees," tõdes ta. "Ei osanud oodata, et selline kutse tuleb, aga kuna ma olin siia peole juba tulemas, siis miks mitte. Hea esimest korda ka Elmoga kohtuda ja see oli äge kogemus mulle."

Möödunud aastal presidendi noore kultuuritegelase auhinna pälvinud muusik Rita Ray kiitis tänavust lavastust. "Oli tunda sellist optimistlikkust, mida vahepeal kipub eestlastel vajaka jääma. Ma pean seda optimistlikkust iseendale ka meelde tuletama – et meie teod ja toimetused ei oleks varjutatud kõikidest negatiivsetest, vaid pigem ikka positiivsetest asjadest," märkis ta.

Elmo Nüganen: rõõmu moodustavad nali, naer, hea meeleolu, kindlustunne ja üllatused

Viimati lavastas Elmo Nüganen vabariigi aastapäeva kontsertlavastust 2013. aastal. Toona tegid lavastuses kaasa lapsed, kes on tänaseks teismelisteks sirgunud. Et kaks lavastus kokku tuua, kutsus lavastaja nad ka sel korral lavale.

"Kui mõte jõudis selleni, et võiks need lapsed uuesti üles äratada, siis kohe läks mõte selle peale, et kui palju aastaid on mööda läinud, kui vanad nad on ja kuidas nad välja näevad. Kui juba see mõte mind tabas, siis see sai otsustavaks. Meil kõigil oleks huvitav vaadata, mis on nende 12 aastaga juhtunud," rääkis Nüganen.

Võrreldes 12 aastaga on maailm väga palju muutunud, tõdes lavastaja. "Murepilvi oli tol ajal vähem."

Tänavuse lavastuse kohta on Nüganen palju häid sõnu kuulnud. "Kõige suurem heameel on mul selle üle, et see, mida koos tiimiga mõtlesime, mis on see, mis võiks lavalt saali tulla, see sinna ka kandus ja inimestes mingisuguse helina tekitas. Seda helinat oli tore kuulda," rõõmustas ta.

Kriitikud on välja toonud, et Nüganeni ja Kaljuste kontsertlavastus paistis silma positiivsusega. "Nali, naer, hea meeleolu, kindlustunne, üllatused – see ongi see, millest moodustub rõõm. Sealt tuligi pihta hakata," avas lavastaja lavastuse lähtepunkti. "Tuligi hakata välja mõtlema numbreid, mis oleksid meile kõigile, ka vaatajatele üllatavad, et need üllatused tekitaksid mingeid emotsioone."