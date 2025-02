Tiit Pruuli presidendi kõnest: Eestil on rahulik ja väärikas kapten

Ettevõtja Tiit Pruuli ütles, et talle meeldis Elmo Nüganeni ja Tõnu Kaljuste lavastatud kontsertetendus väga.

"Kui varasematel aastatel on kontserdi kriitikud pidanud tihti ütlema, et no küll oli tõsin ja süüviti igavikku ja inimese hinge, siis sel aastal oli pisaraid silmis küll, aga mitte ängist, vaid vaimukast lõbust. Ei olnud liigset pateetikat, aga väikese eneseirooniaga toodi väga paljud meie rahvuslikud kohad välja," võttis Pruuli kokku.

"Küllap mõnda jääb veel tagantjärele lahti mõtestada, et millised need metafoorid olid, mida kunstnikud meieni tahtsid tuua. Kui saunalavalt teivas välja tiriti ja hüppesse mindi, mõtlesin, et mis sõnumit see kannab," lisas Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser.

Saadik tõi välja, et kuigi kontsert algas instrumentaalselt, sai lõpuks ikkagi selgeks, et eestlased on laulurahvas. "Kui koor võttis tiivad täis ja rahvas saalist vastu laulis, tuli väike pisar ka silma ikka, nagu ikka "Mesipuu" peale kohane."

President rääkis oma vabariigi aastapäeva kõnes Mikseri sõnul üllatavalt vähe rahvusvahelisest julgeolekust.

"See on tegelikult teema, mis hoiab eestlaste meeli ärevil ja mõnikord ööseti uinumast. Pilt, mis vastu vaatab, on muidugi muret tekitav, aga meenutades üht varasemat presidenti, siis see olukord, mis meil täna vastu vaatab – nii Ukrainast kui maailmas laiemalt – peaks ju olema tuleviku väetis. Meie asi on teha sellest muret tekitavast olukorrast selline, millele meie lapsed ja lapselapsed võiksid lootusrikkama pilguga vastu vaadata," sõnas Mikser.

Pruuli tõi välja, et presidendi kõnes oli väga palju juttu majandusest.

"Kogu see kõne, kui väga lühidalt kokku võtta, oli loogiliselt ehitatud nõnda, et kõigepealt julgeolek, mis on meie olemise, keele, rahvuse alus. Julgeolekuga seoses me teame, nagu president ütles, on 3,4 protsenti liiga vähe. See tähendab seda, et meil peab olema tugev majandus, et me saaksime seda julgeolekut endale lubada," arutles Pruuli. Sellel järgnes ettevõtja sõnul aastapäeva kõne koha väga pikk analüüs majanduse teemadel.

"Energeetikast rääkides oli presidendi hääl võib-olla kõige metalsem. Üldiselt ma ütlen, et president oma kõnes järgis väga hästi seda juhtmõtet, mida ta ütles ka – ärme oleme kurjad, ärme oleme tigedad ja vihased, nii et elektrit täis juuksed tõusevad peas püsti. Aga see, et valitsus suudaks need energeetikaprobleemid ära lahendada, oli ta kõnes väga selgelt välja toodud."

Pruuli sõnul on president Alar Karis rahulik ja väärikas riigipea.

"Ma tooks paralleeli, olles poole kohaga meremees, et kui ilm on hull – ja maailm on praegu väga hull –, siis kapten peab olema rahulik, väärikas ja mitte hakkama kätega vehkima. /... / Ma julgen öelda, et selle kõne põhjal on Eestil rahulik ja väärikas kapten."