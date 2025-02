Tõnu Viik: aastapäeva kontsert oli kerge ja lõbus, mida sageli ette ei tule

President Alar Karis peatus vabariigi aastapäeva kõnes muu hulgas hariduse teemadel. Viis, kuidas president haridusest rääkis, rõõmustas Viiki.

"President ütles, et me vajame uut käiku majanduses, riigina, poliitilises mõtlemises. Mul oli väga hea meel, et ta seostas seda uut käiku teaduse ja haridusega. Ta rääkis otse sellest, et ma vajaksime õpetamises uut käiku, seda, kuidas me lapsi õpetame, võib-olla tehisaru tuleks mängu tuua, rääkis algatusest, mis seda sügisest ka teeb, ja sellest, kuidas teadus meie majandusse ja tööstusesse viia" tõi Tallinna Ülikooli rektor välja.

Samuti meeldib Viigile Elmo Nüganeni ja Tõnu Kaljuste lavastatud kontsertetendus. "Mul oli selle kontserdi üle küll hea meel. See oli kerge, lõbus, rõõmsameelne, mis sageli meil siin kontsertidel ette ei tulegi," märkis ta.

Vabariigi aastapäev on ka Tallinna Ülikooli jaoks oluline päev.

"Jõudsin hommikul kella kuue paiku ülikooli, üliõpilased olid just lõpetamas oma filmiööd ja liikusime kolonniga Tallinna Ülikoolist Toompeani välja, kus me tervitasime lipuheiskamist," rääkis Viik.

Rektori sõnul läheb vabariigi aastapäeva tähistamine üliõpilastele iga aastaga üha enam korda. "Ma arvan, et välispoliitiline pingeline olukord paneb rohkem ühte hoidma ja kokku kuuluma. Seda on üliõpilaste pealt näha."