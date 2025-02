Elin Toona: minu kodutunne on jäänud Haapsalu promenaadile

Kirjanik Elin Toona oli sunnitud Eestis põgenema seitsmeaastase tüdrukuna. Pärast 77 aastat välismaal elamist naasis ta oma kodumaale. Tagasi jõudes ütles ta, et õiget kodutunnet ta kuskil mujal ei leidnudki.

"Minu kodutunne on jäänud Haapsalu promenaadile. Kui ma olin väike, siis mul oli kass. Istusin kassiga köögilaua peal ja vaatasime, kuidas promenaadile tulid kõik uhked inimesed. Kui 90-ndatel tagasi tulin, tahtsin oma kodu näha, aga midagi ei olnud järel, ainult rusuhunnik. Aga mis on säilinud – vaade minu köögiaknast, kus me kassiga istusime. See vaade on mulle Eestist jäänud," lausus ta.

Vabariigi aastapäeval soovib Toona, et eestlased hoiaksid kokku. "Et nad ikkagi mäletaksid, et nad on eestlased, sest meie maailm on suur ja väga palju asju juhtub."