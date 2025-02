Petrõkina: kuigi vorm kadus olümpia testvõistluseks ära, võtsin ennast kokku

Nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka olümpia testvõistlusel kulla kaela saanud iluuisutaja Niina Petrõkina ütles vabariigi aastapäeva ERR-ile antud intervjuus, et kuigi tal kadus kahe võistluse vahel vorm ära, suutis ta end õigel ajal kokku võtta.

Jaanuarikuu viimasel päeval krooniti Petrõkina iluuisutamise Euroopa meistriks. Vahetult pärast võitu helistas talle president Alar Karis. "Ta õnnitles ja ütles veel paar head sõna, aga ma ei ütle, mis need olid," naeris Petrõkina.

Paar päeva tagasi võitis Petrõkina Milanos peetud olümpia testvõistlusel esikoha. "See oli pikk töö. Puhata ma ei saanud, aga ma arvan, et a leian selleks aega," nentis ta.

Petrõkina tunnistas, et Euroopa meistrivõistlustelt põhimõtteliselt otse testvõistlusele minemine oli keeruline. "Vorm kadus ära ja mul ei olnud nii palju aega, et teha trenni, sest mul oli väga palju intervjuusid ja muid asju. Aga suutsin ennast kuidagi just vabakava jaoks kokku võtta, sest lühikava läks mul halvasti," märkis ta.

Järgmisel talvel peetavate olümpiamängude piletit hakkab Petrõkina alles püüdma. "Alguses tulevad maailmameistrivõistlused. Kui ma seal koha saan ja jõuan vabakavasse, siis on [olümpiamängudel] üks koht olemas."

Sel aastal kutsuti värske Euroopa meister esimest korda vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtule. "Oli väga-väga vahva," kommenteeris ta kontserti. "Mulle meeldis väga muusika, just viiul jäi väga meelde."