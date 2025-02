Elmo Nüganen: mul on hea meel, et meie sõnum vaatajateni jõudis

Elmo Nüganeni jaoks oli see teine kord vabariigi aastapäeva kontsertetendust lavastada. Esimest korda tegi ta seda 2013. aastal. "Aeg oli hoopis teine, oli pilvitum," nentis ta.

Tänavuse lavastuse muusikaline juht oli Tõnu Kaljuste, kelle jaoks oli see viies kord. "Leidsime Tõnuga üsna ruttu ühise arusaama, mis on see, mida me tahame vaatajale edasi anda," märkis Nüganen.

Kaljuste ja Nüganen soovisid vaatajatesse lootust süstida. "Tegelikult on kõik meie kätes, isegi siis, kui tundub, et on keeruline. Tuleb lihtsalt kokku hoida. Meil on väga palju erilisi inimesi," rääkis lavastaja. "Täna on eriti hea meel, et see, mida me soovisime vaatajale anda, me saime aru, et me saime sellega hakkama. See jõudiski vaatajani."

Eestlaste iseloomustamisel kasutas Nüganen kirjanik Jaan Krossilt kuuldut väljendit helge skeptik. "Meie sees istub väga suur ja ere päike, aga me oleme skeptilised. See ere päike on skeptilise koore all. Sellest jääkoorest tuleb läbi murda ja siis avaneb tegelik eestlase hing."

Lavastaja loodab, et eestlased ei kaota usku. "Kui me mõtleme, millise ime läbi me oleme sündinud. Me oleme ikkagi ära märgitud. Siin pole kahtlust."