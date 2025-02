Galerii: EKA tudengid disainisid poroloonist unikaalseid moevorme

"Meie tudengitena saime sellist vahvat materjali nagu vahtpolüetüleen ning ülesanne oli luua kantav või vähemkantav artefakt," ütles EKA aksessuaaridisaini tudeng Katriin Raudsepp.

Stuudios kaasas olev hall looklev ussilaadne moodustis on tudeng Anette Aurelia Aasi töö, mis sümboliseerib kahe inimese vahelist sidet, seal tekkivaid tõuse-mõõnasid ja elu keerdkäike.

Raudsepa sõnul oli neil tudengitena hästi põnev avastada, kuidas seda materjali töödelda. "Paljud põletasid seda, sulatasid, õmblesid, klammerdasid. Pigem kerge õmmelda, aga oli ka katsumusi," lisas Raudsepp.

"Käisime ise tehases kohal ja nägime ka, kuidas töö käib," ütles sisearhitekt Helena-Liisa Moks, kuidas pakendite tootmise käigus tekkis jääkmaterjal, mida tudengid said oma loomingus kasutada.

"Kui need asjad on kunstiprojektis oma elu ära elanud, on materjali võimalik 70 protsendi ulatuses tagasi graanuliteks teha ja taaskäidelda. Materjalil on tegelikult pikk eluiga," ütles Raudsepp. "Meie andsime sellele disainides oma väljundi."

Sisearhitektid liitusid siis, kui kõik aksessuaarid olid juba valmis. "Need olid tohutult inspireerivad vormid. Meie lõime keskkonna, mis neid esile tõstab. Tegime kaarja kujuga kärgpapist seinad, mida kokku pannes tekkis selline tore vahumaastik. Lõime ka sensoorika seina, kus inimestel on võimalik seda materjali reaalselt katsuda," selgitas Helena-Liisa Moks.

Katriin Raudsepp "Okaste keerises" Autor/allikas: Riina Varol

Raudsepa töö nimeks on "Okaste keerises", mis keskendub enda ümber kaitsemüüri ehitamisele, mida inimesed tihti teevad, aga mis tegelikult ei olegi nii väga kaitsev.

"Kui pealtnäha vaadata, võib arvata, et need on huvitavad juhuslikud tükid, aga tegelikult on seal on hästi suur matemaatiline mõttetöö ka taga," täpsustas Raudsepp.

Sofia Robe seitsmepenikoormasaapad Autor/allikas: Riina Varol

Sofia Robe töö presenteerib seitsmepenikoormasaapaid, mis idee poolest mõjuvad hästi raskena, aga kätte võttes on väga kerged.

"Mihhail Zaitseva loodid nätsumullidest inspireeritud Nätsuemand on pigem kleidilaadne teos. Hästi mõnus roosa ja mahlane," kommenteeris Raudsepp.

Tudengeid juhendasid EKA moelooja Liisi Eesmaa ja kunstnik Flo Kasearu

Näitus "Vahu vahel" on 4. veebruarist alates avatud Viru Keskuse aatriumis.