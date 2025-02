Moelooja: vanemas eas aitavad julgemalt riietuda värvilised sokid ja sallid

"Mulle tundub ka, et moedisain on oma teraviku suunanud ikkagi nii palju nooremate peale ja see, et puudub väga sageli võimalus ennast samastada, tõmbabki meid tagasi turvatsooni, kus me pigem tahame olla natuke nähtamatud ja võib olla on värvivalik küllaltki tuhm," ütles EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart.

Pupparti sõnul tuleks otsa vaadata ka ajaloolis-poliitilisele olukorrale, kus on palju räägitud sellest, et mood peab olema hästi eaga seotud. "Võib olla mingil ajal ongi olnud oluline jääda tahaplaanile," lisas ta.

"Spordijalats kuulub vanusest olenemata igaühe riidekappi. Siin võiks olla julgem ja valida endale värv ja siia juurde saab lemmiktooni panna ju ka näo ümber, näiteks salli. Kui jalanõu tundub natuke liiga julge, ja see on ikkagi investeering, tasub hakata proovima sokkidega. Võtad ühe toreda tooni, mis ei ole väga kriiskav, näiteks sinine, ja siis saaks näiteks salli aktsendina sisse tuua. Kui kaks aktsenti juba hakkavad omavahel mängima, seisab komplekt paratamatult väga hästi koos," õpetas Puppart.

Hingelt klassikumad härrasmehed võiksid moelooja sõnul mängida samuti kahe värviaktsendiga. "Riidekomplekti ülesehitusloogika on sageli see, et kui sa kordad aktsentvärvi kahel korral, siis juba hakkab komplekt tööle," täpsustas moelooja.

Kui endal inspiratsiooni ei ole, soovitas Puppart leida inspireerivad inimesed, keda jäljendada ning tõi näiteks Ronni Kahni, kes tegeleb toidupäästmisega.

"Ronni ehitab oma komplektid üles külluslikule ehtevalikule ja siis doseerib vastavalt. Kui võtab riietuses värvi juurde, võtab ehteid natuke vähemaks, aga jätab ikkagi aktsendi sinna alles," kirjeldas Puppart.

Pleed on väga tuntud rõivaese, mis sageli on kahepoolne. "Võtke selline, mis teiselt poolt on julgem. Sellega saab harjutada end tugevamasse värvimaailma tulema," lisas Puppart.

Samuti julgustas Puppart kandma vaba vormiga kimonoid. "Need ei nõua figuurilt mitte midagi muud peale õlgade olemasolu."