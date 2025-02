New Yorgi moenädalal osalenud Eesti bränd: lava taga võeti nööbist kinni ja kiideti

Haruu osales New Yorgi moenädalal show'l Flying Solo, mis on mõeldud disainerite, kes ei ole veel maailmas suured nimed.

Kuidas nii juhtus, et just Haruu New Yorgi moenädalale kutsuti, keegi ei tea. "Üldiselt on nii, et sinna saab ka ise kandideerida, aga Haruu oli selles mõttes eriline ja väikest viisi imelaps, sest nemad said spetsiaalse kutse. Mina arvan, et Haruu kutsuti sellepärast, et bränd pöörab väga palju tähelepanu lõigetele ja materjali kvaliteedile," selgitas modell Merlin Miido.

Haruu taga on väike meeskond, mida juhivad Kristiine Lään-Vantsi ja Virko Vantsi ja kuhu kulub ka rätsep ja disainer Ele Lindemann, kes on aidanud brändil kaks aastat prototüüpe teha. "Kui tuli kutse New Yorgi moenädalale, siis pöörduti minu poole, nii et meil oli üks päev aega, et kollektsioon kokku panna," rääkis Lindemann ja lisas, et lava taga võeti tegijatelt nööbist kinni ja öeldi, et see või teine asi on äge.

"Modellid ise ka väga kiitsid neid tooteid. Kõik ütlesid, et tunnevad ennast tõesti väga suurepäraselt nendes riietes," lisas Miido, kelle sõnul said väga palju tähelepanu ka nn ananassinahast kotid. "Need on toodetud ananassikasvanduse jääkproduktidest. Täiesti vegan nahk. Seda kasutakse nii rõivaste-, mööbli- kui ka autotööstuses. Haruu on üks esimesi Skandinaavias, kes seda materjali kasutab," rääkis Miido.

Miido sõnul oli brändi New Yorgi moenädalal osalemisega soetud metsikud kulud. "Kas see ennast ka ära tasub, seda näeb lähiajal. Mina usun, et kindlasti tasub," ütles Miido. Lindemann lisas, et pärast show'd müüdi Haruu ladu paaripäevaga tühjaks.

Miido sõnul teeb Haruu looduslähedased, naturaalsed ja mugavad riided, millega tunneb ennast väga mugavalt nii kodus kui tööl. "Kui sina ise tunned ennast moekalt, siis oledki moekas," ütles Miido.

Moenädalal oli tugevalt esil naha ja karusnaha teema. Näiteks tervitas eestlasi moenädalal lehma peaga robotkoer, kes vaatas külaliste kotte või jalanõusid ja noomis neid, kui nad tema ema nahaga oma jalgu katsid.