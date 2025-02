Tommy Cash: uskuge mind, Eurovisioonil teeme väga palju müra

"Power, usk, arusaam, nii palju sõnu samal ajal. Kui kohtunikud hakkasid punkte andma, siis ma muutusin hästi rahulikuks. Nagu ma oleks alati teadnud – selline tunne oli," kirjeldas Eesti Laulu võitja oma esmaseid emotsioone.

"Mul on nii hea meel, et ma saan kõik selle ellu viia, mille ma olen välja mõelnud. Ma ei saa veel rääkida, sest nüüd me võistleme teiste riikidega ja see on päriselt võistlus. Meil ei ole võib-olla nii suuri rahasid nagu on võib-olla Rootsil või teistel suurematel riikidel, aga uskuge mind, me teeme väga palju müra," kinnitas Tommy Cash.

Küsimuse peale, kas ta tõepoolest Eurovisiooni armastab, vastas Cash: "Nüüd küll, nüüd küll." Ja küsimusele, kas ta läheb tõepoolest Eurovisooni võitma, vastas ta: "Me peame, me peame."

Cartooni liikme Joosep Järvesaare sõnul oli Tommy Cash teistest osalejatest selgelt üle. "Ärge solvuge, teised artistid, aga lihtsalt see kontrast, et Tommy Cash on superstaar, kelle kõrval teised tundusid külakõrtsu lauljatena õhtul. Nii see on lihtsalt." Järvesaarega koos lavale astunud dirigent Kristjan Järvi kommenteeris, et Cashi lugu on sobilik nii kohviarmastajatele kui ka filosoofidele.

Eelmise aasta Eesti Laulu võitja Marko Veissoni sõnul on tegemist ideaalse Eurovisiooni artistiga. "Suur kergendus, et ta nii ägeda show tegi ja et ta valiti," sõnas ta. "Mul on hea meel, et ta on Tommy Cash, et ta teab täpselt, kes ta on, ta teab, miks ta siin on, miks ta läheb Eurovisioonile, teab, kelle sinna kaasa võtab ja teab, kuidas seda asja teha. Ma olen uhke selle üle, et Eestit esindab selline terviklik komplekt."

Ka Korea hinnangul on tegemist kogupaketiga. "See lugu on lihtne, meeldejääv, tal on väike Itaalia funk seal sees, räägib kohvijoomisest, mida me kõik hommikuti teeme. Ja siis see tants ja vingerdus, mis ta sinna tegi, need "turvamehed" olid hästi ära kasutatud, kuidas nad vahepeal moodustasid talle hobuse, vahepeal mingisuguse trooni, võnklesid kaasa temaga. Tal on kogupakett," kommenteeris ta.

Oma lauluga "Külm" kolmandale kohale tulnud An-Marlen hoidis ise samuti Tommy Cashile pöialt. "Ma arvan, et ta vääris seda kohta väga," sõnas ta ja märkis, et jäi ka enda esitusega väga rahule. "Ma ei osanud oodata, et rahvas mu nii kõrgele kohale hääletab. Ma arvan, et täna ma olen võitnud niikuinii enda südames. See kõik, mida ma oma lauluga öelda tahtsin ja see kõik, mis mu südames oli, jõudis publikuni," sõnas laulja.

Elysa tuli kaheksandale kohale, kuid ei lasknud nina norgu. "Muidugi ma tahaksin väga Eurovisioonile minna. Aga järgmine aasta uuesti ja küll me sinna ka jõuame, ei ole üldse probleemi," jäi ta optimistlikuks.

Teise koha saavutanud Andrei Zevakin ja Karita ei olnud üllatunud Tommy Cashi võidus. "Ta on nagu päris laulja. Kes me oleme? Me teeme Youtube'i videosid ja me saime teise koha," naeris Karita. Oma teises kohas ei oldud sugugi pettunud. "Võistlejana ei tohi kunagi välja näidata, et sinust on parem keegi. Sa pead alati iseendasse uskuma, alati endale sisestama, et sa oled parem kui kõik teised ja sa lähed sinna võitma. Aga nüüd, kui on võistlus läbi, siis see oli ikkagi arusaadav, et Tommy on maailmamastaabi inimene ja inimesed tahaksid näha, kuidas selline vend Eurovisioonil hakkama saaks," lisas Zevakin.

Pettunum oli aga enda tulemuses Ant, kes platseerus viiendale kohale. "Ma ei oska väga öelda, mida ma tegin valesti. Asi ei töötanud. Ma ei teinud tümmimuusikat ja ma ei olnud piisavalt populaarne," oli artist nukker.

Neljandale kohale hääletasid rahvas ja žürii Janeku. Žüriilt sai Janek lausa kolmanda koha punktid. "See oli väga super, eriti see, et üks žürii ütles, et ma olin tänase õhtu parim vokalist. See on võit, personaalne võit," sõnas ta.

ERR-i elamussaadete juhi Karmel Killandi sõnul on Tommy Cashi puhul tõepoolest ka Eurovisiooni võit päevakorral. "Ma väga loodan, et nii läheb, sest mina olen algusest peale öelnud, kõik see aeg siin elamussaadete toimetuses, et mina tahaksin selle suure võistluse Eestisse tuua. See aitas meid juba ühel korral, ta tõstis meid maailmakaardile, ta pani meid omavahel koos tööle. Mina arvan, et meil on sellist suurt elamust praegu väga vaja. Mina teen kõik selleks, et Tommyt aidata, et me selle võistluse võidaksime," kinnitas Killandi.