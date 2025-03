"AK. Nädal" uuris, mis on Tommy Cashi edu taga

Eesti eurolaulust "Espresso Macchiato" on saanud ülemaailmne hitt ja seda on jäljendatud sadu kordi. Ka loo esitaja Tommy Cash on pälvinud hulga tähelepanu oma provokatiivse idaeuroopaliku stiiliga. Iida-Mai Einmaa uuris erisaates "AK. Nädal", mis on Tommy Cashi edu taga.

Tommy Cashi eurolugu "Espresso Macchiato" on läbinud tähelennu, milletaolist pole Eesti eurolaulud varem teinud. Absurdi ja paroodia piirimail mängiv lugu on end tugevalt kinnitanud ka rahvusvahelisse teadvusesse. Märtsi alguses tõusis lugu üheks kuulatumaks looks Youtube'is 14 riigis.

"Selle kõige suurem võlu on see, et ta ongi selline lihtne lugu, mis läheb igale generatsioonile peale. Nii risti-rästi on see kuidagi kõik. Selles mõttes geniaalne lugu," ütles Eurovisiooni fanaatik Sidni Tomson.

Tommy Cashi ennast peetakse aga pigem kunstnikuks.

"Mina näen, et ta on nagu tänapäevane Salvador Dali. Nagu tänapäevane sürrealist, lihtsalt lõuendi asemel tema tehnikad on teised ja selleks ongi sotsiaalmeedia, avalik tähelepanu, meedia on see, millega ta mängib. Inimestel kogu aeg on põnev, kogu aeg nad ootavad midagi, mis sealt järgmisena tuleb, mida ta nüüd pakub, mis teemaga ta välja tuleb," ütles Tabasco loovjuht ja reklaamiõppejõud Kerstin "Kessu" Raidma.

Tommy Cashil kui brändil on Raidma hinnangul erakordne anne ühendada omavahel ootamatuid objekte ja teemasid. Ta on üheltpoolt vastik ja rõve, teisalt aga mänguline ja piire nihutav.

Raidma sõnul jõudis temani jõudis teadmine Tommy Cashist siis, kui artist kasutas loo "Winaloto" videos erinevatel kehaosadel oma nägu.

"Siis tulid need saiasussid. Siis Tommy enda jaoks ma arvan ka väga suur hüpe oli koostöö Rick Owensiga. See ikkagi tegelikult viis ta sinna maailmakaardile," ütles Raidma.

Tänaseks keerleb internetis sadu fännivideoid kohvitopside ja Tommy Cashile omapäraste vuntsidega. Niiviisi oma elu elaval sotsiaalmeedial on Tommy Cashi kui brändi tuntuse juures oluline roll.

"See on väga suur pluss, kui sa ei ole ise ainukesena see, kes enda lugu promob ja enda looga midagi teeb, vaid sul on inimesed, kes teevad ise seda sisu sinu eest," ütles Eurovisiooni fanaatik Tomson.

Mõned Tommy lugusid sotsiaalmeedias analüüsivad Eurovisiooni fännid pole aga kindlad, kas tema lood on lihtsalt šokeerimise eesmärgiga või peitub nende taga ka sügavam tähendus. Külmaks ei jäta artist kedagi.

"Kuna Tommy Cash on ikkagi ka selline artist, kes ei kirjuta oma jälgijale, vaatajale ja kuulajale kõike ette ära, siis ta jätab ikkagi selles mõttes otsad lahti. Ta ei ütle midagi lõpuni välja, kas see on Andy Warhol, kas see on Donald Trump, kas see on keegi kolmas. Ma arvan, et mida rohkem seda buzzi (sumin-toim) ja vaidlust seal on, seda parem. Kuna lugu on positiivne, sõnum on positiivne, siis intriig peab seal olema, aga positiivsust on rohkem," ütles Raidma.

Suurvõistluse eel ennustatakse Eesti euroloole praegu neljandat või viiendat kohta. Seda, millega üllatab Tommy Šveitsis Eurovisioonil, hoitakse praegu kiivalt saladuses.

"Ma arvan, et tal on kindlasti väga palju saladusi. Ta on artistina selline, et tal ainult saladused ongi. Ta kogu aeg midagi skeemitab kuskil ja kogu aeg mingi plaan susiseb. Sealt ainult hakkab tulema," ütles Tomson.

Ka "Aktuaalse kaamera" ees Cash ei murdunud.

"Üllatus on üllatus, sellest ei räägita," ütles Tommy Cash.