Tommy Cash: lähen Eurovisioonile võidu järele

"Ma tahan esimest. Ma lähen selle järele. Aga sinnani on veel kolm kuud ja me hakkame selle kallal töötama. Juba järgmine nädal näete asju, mis hakkavad juhtuma," lubas ta. "Kisub väga põnevaks."

Oma lavasõud Cash täielikult muuta ei plaani, kuid ta võtab arvesse vaatajate tagasisidet. "Juba on plaanis muutused, mida me tahame sõu jaoks teha, aga tants on suur osa sellest karakterist, idee oli teha karakteriomane liikumine."

Tommy Cashi sõbrad on 2023. aastal Soomet Eurovisioonil esindanud Käärijä ning 2024. aastal Hollandit esindanud Joost Klein, kes talle samuti soovitused teele on pannud.

"Kohutav on nendega tuttav olla, sest sul on kaks täiesti erinevat vanemat. Üks on hästi trilla-tralla ja teine on rohkem läbimõeldud, vaoshoitum," naeris Cash. "Ma saan mõlema käest nõu ja ma pean enda jaoks ühe maailma kokku panema. Kõige lõpus me teeme seda, mis on Tommy Cashi maailm, sest Tommy Cashi maailm on olnud enne Joost Kleini maailma ja enne Käärijä maailma."