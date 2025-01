Kevadel juubelit tähistav Lauri Saatpalu: minu süda on rahul

"Ma olen täitsa enda peremees ja õnneks ma saan hakkama. Summa summaarum tuleb kokku, võlgu ei ole ja maksud on makstud ning süda on rahul," rääkis ta "Ringvaates".

Loetud nädalate pärast toimub Eesti Laul, kus vaheesinejana astub üles Saatpalu ansambel Dagö. Kuna tänavune Eurovisiooni toimub Šveitsis, kõlab kontserdil just Dagö "Šveits". Šveitsiga on Saatpalul tihe isiklik side.

"Mu sõber tegi Baseli ülikoolis doktoritööd. Tänu sellele õnnestus mul saada tutvusi ja odavalt majutust. Käisime naisega seal mitmeid kordi," meenutas ta. "See inspireeris mind ja tegin sellise loo."

Muusika kõrval ei jäta ka ühiskonnas toimuv teda külmaks. Oma arvamust avaldab ta nii ühismeedias kui ka leheveergudel.

"Vahel saan isegi aru, et milleks, see on ju naeruväärne ja mis sa vaidled, aga vahel jälle mõtled, et teed kedagi targemaks, aga saad samal hetkel aru, et sa ei tee kedagi targemaks, vaid ennast lollimaks. Nüüd ma olen hakanud tagasi hoidma. Need mõtted, millest saab mõttearenduse teha, kirjutan artikli ja saan mitukümmend eurot," lausus Saatpalu.

Küll aga usub ta, et mõnda inimest ei tasu tähele panna. "Siis on meil kõigil parem," leiab ta.