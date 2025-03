Lauri Saatpalu: inimest viib elus edasi uudishimu

Lauri Saatpalu saab aprillis 60-aastaseks. "See, kui vana ma olen, kindlasti määrab midagi, aga ma ei ole tõesti vaadanud seda kalendrit kogu aeg. Ilmselt on nii palju tegemist olnud, et pole mõtet olnud selle peale kurvastada eriti," sõnas muusik, kuid märkis, et pole sellegipoolest sellega leppinud. "Ma tahaks ikka edasi tegutseda. Inimest viib edasi uudishimu. Kui uudishimu ja tahtmine midagi teha, kaob ära, siis sellel hetkel muutub inimene millekski taime ja Tamagotchi vahepealseks. Sellel eksistentsil tohutut mõtet ei ole," sõnas ta.

Saatpalu on teinud kaasa näiteks sellistes bändides nagu Pantokraator, Folkmill ja Dagö. Oma lugude loomiseks impulsi saamiseks peab Saatpalu enda sõnul tavaliselt midagi nägema, nii oli näiteks looga "Teine Kadriorg". "Käisin hommikul söömas, telekas oli lahti, aga makilt tuli muusika, vanasti oli sööklates selline komme. Sealt tuli Peeter Võsa, oli filminud joodikuid, ja all tuli Right Side Fredi laul "I Know What Love Is". See kõlksus nii pildiga kokku ja ma mõtlesin, et ma tahan ka sellise asja teha," rääkis Saatpalu.

Esialgu tahtis Saatpalu muusikvideos samu Võsa filmitud klippe kasutada, kuid tuli välja, et kaamera ette olid jäänud hoopis peolt tulnud linnavalitsuse liikmed. "Normaalsed inimesed, täis nagu iga normaalne inimene, aga ta oli neid filminud ja neid ei tohtinud näidata, siis pidime kõik Vilbre ja sinuga (Välba) lavastama," naeris Saatpalu.

Dagöga läheb Saatpalu sõnul kõik hästi. "Meil ei ole mitte ühtegi põhjust seda bändi mitte teha. Me oleme väga rahul, meil on uued plaanid, ikka tahaks midagi veel teha. Suvel, kui Taara annab, siis meil on suur näitemäng tulemas Tartus," sõnas ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Eelmise aasta suve alguses lahkus siit ilmast Saatpalu poeg, näitleja Ekke Märten Hekles. "Tunnen kurbust, ega ma seda kirjeldada ei oska. See tundub absurdne, aga samas olles olnud lähedal sellele haigusele aastaid, siis see oli järelikult paratamatu. See on puhas vaimne tervis, kui inimene on nii segaduses, ja ei arstid, sõbrad, lähedased, mitte miski ei aita. Kui inimesel on väljavaateid, kiitust, töid, olnud ja tulemas, siis on see väga kurb, aga nii see on. Tuleb rõõmu tunda nendest asjadest, mida ta tegi või kuidas ta oli. Ta oli väga hea inimene, erinevalt minust," usutles Saatpalu.

Leinaga proovib Saatpalu toime tulla pidevalt tegevuses olles. "Ma püüan seda kuidagi eirata, mul on nii palju tegemist. Mina tegelen niimoodi leinaga, see on hästi individuaalne, kuidas keegi hakkama saab. Ma püüan hakkama saada, kasutades oma uudishimu, huvi ümbritseva vastu ja hoides samas helgeid mälestusi oma pojast."

Oma 60. eluaastaks soovib Saatapalu võimaluste rohkust. "Et oleks võimalusi ja oskaks ise neid tekitada, et saaks ägedate inimestega kokku, et saaks midagi luua. Ja normaalselt tahaks elada, et keegi enam ära ei sureks," sõnas Saatpalu, kelle ema lahkus samuti märtsi alguses.

Saatpalu ansambli Folkmill laulus "Aastaring" uurib poiss vanaisalt, mis on õnn, kes vastab, et vastus selgub ajaga, tuleb vaid oodata. Saatpalu ise samuti veel vastust ei tea. "See võib-olla ongi väga hea märk, et tasub edasi uurida. On ju rõõmsaid ja õnnelike hetki ja mida kauem sa elad, seda rohkem neid on. Järelikult tasub edasi töötada selle nimel," sõnas ta.