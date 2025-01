Iraagis esinenud koomikud: sõdurite huumor on tumedam ja räigem

Iraagis sõduritele püstijalakomöödiaga esinenud koomikud Daniel Veinbergs ja Karl-Alari Varma rääkisid saates "R2 Hommik!", et pidid kohapeal oma materjali tumedamaks ja räigemaks kalibreerima, sest selline on sõdurite huumor.

Eesti huumoriklubi koomikud Daniel Veinbergs ja Karl-Alari Varma käisid sel nädalal Iraagis ja tegid nii eesti kui liitlaste kaitseväelastele stand-up etteasteid ning püstijalakomöödia kirjutamise töötoa.

"Üks sõdur pärast showd pihtis mulle, et nad olid natuke mures, kui kuulsid, et koomikud tulevad, sest sõduritel on oma huumor, mis on natuke üle vindi. Aga mida nad ei teadnud, et me olime sattunud täpselt õigesse keskkonda, sest meie huumor täiega klikkis," ütles Veinbergs.

Varma sõnul on kõik sõdurid ikkagi väga naljakad inimesed. "Huumor on see, mis inimesi rasketest olukordadest läbi viib. See on üks viimaseid asju, mis neil mõnikord on."

Teisel komöödiaõhtul olid kohal ka liitlased. "Sõna levis üle baasi ja kohale tulid ameeriklased, kanadalased, üks lätlane oli kohal. Siis tegime juba inglise keeles. Kolmandal õhtul tegime töötoa ja avatud mikrofoni, kus ka üks eesti sõdur lavale astus," ütles Veinbergs.

Valma tõi välja, et mida rohkem kõik progresseerus, seda rohkem läksid ka naljad sõduri elu suunas. "Meie liitlastele meeldis, sest nad naersid õigete kohtade peal," muheles ta.

"Praegu on seal kohapeal rahulikum olukord, turvaline toetamine, aidatakse oma vägesid ja nõustatakse," lisas Valma.

Kuna show toimus teisel päeval inglise keeles, pidid nad oma kava ümber tegema. "Kõik naljad ei ole tõlgitavad, umbes 20 protsenti saab tõlkida. Teiseks õhtuks olime juba kohapeal mõnda aega olnud, mistõttu saime elust enesest võtta inspiratsiooni," tõi Veinbergs välja. "Kui hakkasime tegema lokaliseeritud materjali, läks saal päriselt käima."

Valma lisas, et mida rohkem nad kohapeal olid, seda paremini said aru, et materjali peab kalibreerima natuke tumedamaks ja räigemaks, sest selline on sõduri huumor.