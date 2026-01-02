Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

Koomik Ann Vaida rääkis Vikerraadios, et kahjuks see töötab, kui tuhanded inimesed laigivad seda, kui mõni poliitik sotsiaalmeedias lollide tantsudega tähelepanu püüab, ja tõdes, et teemasid, mille üle nalja teha, on praegu päris palju.

"Paljud sõbrad ütlevad, et nii tore aeg on praegu ja teemasid, mille üle nalja teha, palju, aga siis pean nentima, et professionaalselt on küll tore, aga isiklikult on natuke vahel kurb ka, kui vaatad mõnele poliitilisele asjale otsa," tõdes koomik Ann Vaida.

Vaidale meeldib nalja teha väikeste poliitiliste skandaalide üle. "Iga kord, kui kelleltki saadikupuutumatus ära võetakse, siis mulle see väike teater meeldib, mis nad riigikogus teevad. Ülle Madise tuleb kohale ja siis öeldakse ühtpidi ja teistpidi kõigile halvasti, see on palagan, aga mulle igasugused palaganid meeldivad. Kalle Laanetilt läks puutumatus, Kalle Grünthalilt läks. Järjest kõik Kalled, Juku-Kalle Raid väriseb praegu kuskil," muheles Vaida.

Igapäevaseid teemasid, mille üle nalja teha, on koomiku sõnul praegu päris palju. "Poliitilises mõttes pole ühtegi sellist teemat, mille üle enam nalja ei tehta, näiteks naljad vähemuste üle või meeste ja naiste erinevuste üle, publik alati viitsib neid nalju kuulata, sa pead lihtsalt teadma, mis publik tahab kuulata. Pole ühtegi teemat, mis oleks niimoodi ära vajunud, et mingeid nalju enam ei tee. Mingi koomik kuskil kindlasti teeb."

Vaida tõi välja, et tema enam ei viitsi nalja teha näiteks konservatiivide üle.

"Eestis on koomikuid parasjagu, kõigile tööd jagub ja on ka piisavalt publikut. Hästi paljud inimesed ütlevad, et käisid püstijalakomöödiat vaatamas ja üldse ei meeldinud. Kui sa ühe korra käisid, siis võib-olla ei sobinud sulle see koomik, keda sa nägid. Ma ei usu, et keegi läheb teatrisse ühe korra ja ütleb, et käisin teatris ja mulle üldse ei meeldinud ja nüüd ei lähe enam kunagi teatrisse. Püstikalakomöödiaga aga tehakse niimoodi. Ma julgustan inimesi kuulama siis mingit muud koomikut või vaadake internetist seda koomikut ette, siis oskad arvata, kas sulle meeldib, mis stiili keegi teeb," tõdes Vaida.

Vaida loeb palju poliitikute sotsiaalmeediapostitusi ja talle väga meeldib, kuidas nad üritavad inimesed olla. "Publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad. Näiteks poliitikud tähelepanu saamas lollide tantsudega. Kahjuks see töötab. Kui tuhanded inimesed laigivad seda, kuidas Jüri Ratas lendab Tallinna kohal, siis ise oled süüdi, et sulle meeldis," muheles Vaida.