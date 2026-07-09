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Mattias Naan: mind ilgelt häirib meestevaheline tögamine

Raadio 2
Foto: Ken Mürk/ERR
Raadio 2

Huumoriklubi suvetuuril üles astuv meelelahutaja Mattias Naan rääkis saates "R2 Hommik!", et teda ilgelt häirib meestevaheline tögamine. Naani sõnul on iga koomik eraldi täiesti normaalne tüüp, aga kui lasta nad kokku, käib üks lõputu puidupanemise maraton.

"Me läksime loomaarsti juurde, sest Milol olid mingid kõhujamad, võib-olla sai ta minult ärritunud seedimise, kui kass meile jõudis, sest mul on terve elu see olnud. Kui me loomaarsti juurest välja tulime, ütle mu geniaalne aru, et paneme ta kandekotiga korraks muru peale. Tuli välja, et kandekotis on üks lisaauk, mida meie ei teadnud ja mis oli paokile jäänud ning kass pani plehku. Kaheksa päeva hiljem tuli välja, et ta oli 50 meetrit sellest kohast. Oli end kuuri alla ära petnud ja puuke täis," meenutas meelelahutaja Mattias Naan, kuidas nad kaheksa päeva oma kallist kassi otsisid.

Naan oli kassiga just kaks päeva Tartus, sest Milost on kujunenud Huumoriklubi suvetuuri maskott. "Milole väga meeldib reisida. Ta sai maitse suhu, kui ta kuuri all kaheksa päeva külmetas. Toas ei taha enam väga olla, kräunub akna peal."

Huumoriklubi suvetuuril teeb Naan kaasa neljandat korda. "Rahva huvi on õnneks olemas ja tundub, et see ei vaibu ka. Tahaks selle asjaga veel suuremaks minna, teha rohkem esinemisi."

Kui muidu võetakse tuuri buss ja tehaksegi endale kuuajane komandeering ning ollakse kodust ära, siis Naanile see ei meeldi. "Mulle meeldib väga kodus olla, mulle meeldivad mu kassid ja mu elukaaslane. Tüübid on väga lihtsasti vihastatavad ka, kui liiga pikalt koos olla," muheles Naan. "Ma ei ole kunagi käinud meeskonna sporditrennis ja ma olen alles nüüd aru saanud, et mind ilgelt häirib tögamine. Iga koomik eraldi on jumala normaalne tüüp, aga kui sa lased need ahvid kokku, siis käib üks lõputu puidupanemise maraton."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Helle Rudi ja Ivar Lepik

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