Näotreener: kõiki kortse ei pea peitma

Raadio 2 "Töö kiidab tegijat" rubriigis tutvustas seekord oma ametit Kelly Kotkas, kes on näotreener ja Eesti esimese näojõusaali What the Face asutaja. Kotkas rääkis, et näotreening pakub naturaalset alternatiivi ilusüstidele ja -lõikustele.

"Näos on 43 lihast, mida me saame täpselt samamoodi treenida kui kehalihaseid. Kui me teeme sporti kehalihastega, et nad oleks toonuses, et meil oleks hea enesetunne, oleksime nooruslikud, et keha toimiks, käime massaažis, et lihaspingeid leevendada, siis täpselt sama saame teha näolihastega," selgitas Kotkas.

Kotkas õppis Londonis kosmeetikuks ja seejärel näomassööriks, lisaks on ta läbinud erinevaid programme ja koolitusi. "Need näotreeningud, mida me enda stuudios teeme, need me oleme ise loonud koos ühe Inglismaal baseeruva mentoriga," sõnas ta.

Inimestele teevad sageli muret kortsud, Kotka sõnul ei peaks neid häbenema, kuid näotreeninguga saab neid leevendada. "Minu enda väljavaade on see, et me ei peaks peitma kõiki kortse, vaid vananema väärikalt. Kui sa näed välja hoolitsetud, sa tegeled enda näoga, siis kortsud on just see, mis näitab sinu elukvaliteeti. Kõiki neid kortse saab leevendada ja see ongi see, mida me teeme, inimesed ongi siledamad ja värskemad."

Näotreeningu eesmärgiks on pakkuda alternatiivi invasiivsetele iluprotseduuridele ehk ilusüstidele ja -lõikustele. "Kõik need protseduurid on omal kohal, kui on mingisugune suur trauma juhtunud või see kuidagi väga sügavalt mõjutab inimese enesekindlust, aga meie eelistame naturaalset viisi, et inimene näeks välja noorem ja värskem," sõnas Kotkas.

Näolihaste treening näojõusaalis ei kujuta endast aga ei suuga hantlite tõstmist ega rühmas üksteisele nägude tegemist. "Sa tuled meile stuudiosse külla ja hakkad pikutama ja sinu personaaltreener hakkab sinu näolihaseid treenima. Me teeme seda peamiselt läbi süvalihasmassaaži ja lisaks kasutame erinevaid tööriistu, mis aitavad veel süvitsi seda lihastoonust tõsta."

Lõua- ehk mälurlihas on Kotka sõnul kõige tugevam lihas kehas. "Ta on kogu aeg töös, kui me sööme-joome, magame, räägime, hingame. Üldjuhul on ta ülekoormatud ja inimeste näod muutuvadki kandilisemaks," sõnas ta ja märkis, et see on ka üks levinumaid muresid, millega inimesed nende poole pöörduvad – nägu on kas liiga kandiline või lõualihased valutavad.

Palju küsitakse ka lõualoti kohta. Kuigi palju on toitumises kinni, siis kõige suurem faktor seisneb Kotka sõnul rühis. "Kui sa seisad sirgelt, siis juba läheb lott väiksemaks, järgmine samm on see, kas sul on keel suulaes või suupõhjas. Me vaatame tänapäeval nii palju telefoni, arvutisse, vaatame alla, lõug on rinnal ehk lõuaalused lihased ei tee tööd. Kui sa ajad ennast sirgeks, siis see lihas hakkab kohe tööle."

Internetiavarustes on juba pikalt löönud laineid mewing, mis on metoodika oma näokuju muutmiseks. "Inimesed hoiavad oma keelt vales asendis, kui ta on vales asendis, siis näokuju on muutunud. Ka minul endal on lõug liiga taga, liiga pisike näoproportsiooni suhtes ja see on sellest, et mul on keel väiksest peale suupõhjas, nüüd ma treeningi seda keelt, et ta püsiks mul suulaes, et ta hakkaks mul hambakaart laiendama ja luustik hakkaks liikuma," rääkis Kotkas.