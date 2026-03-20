Politseiniku töövari Alden Kirss: enamus väljakutseid on seotud alkoholiga

Uue krimisarja "Viimasel piiril" peaosatäitja Alden Kirss rääkis "Ringvaates", et võtete ajal käis ta töövarjutamas Narva patrullpolitseinikke ja tõdes, et enamus väljakutseid on seotud alkoholiga. Politseinik Edward Timoska sõnul on igapäeva karm reaalsus ka lähisuhtevägivallajuhtumite kõrge arv.

"Narva inimesed on väga sõbralikud. Ma ise olen Sillamäelt pärit," ütles Narva patrulltalituse grupijuht Edward Timoska, kes on politseinikuna töötanud pea viis aastat. "Narva eristub teistest linnadest selle poolest, et enamus väljakutseid on lähisuhtevägivald ja joobes isikud. Samuti liiklusalased rikkumised ja praegu on väga populaarsed IT-kuriteod ja kelmused."

Kuna Narva on küllaltki väike linn, kohtub Timoska vahel nendega, kelle juures ta väljakutsetel on käinud, ka linna peal. "Tean juba tema ees- ja perekonnanime. Põhimõtteliselt juba nagu tuttavad," nentis Timoska.

Uue krimisarja "Viimasel piiril" peaosatäitja Alden Kirsi sõnul oli väga põnev, et ta sai sarja tehes Timoska juures töövarjuks käia ja patrullis kaasa sõita. "See oli väga lahe sissevaade politseinike argipäeva," tõdes Kirss. "Sain aru sellest, et me kõik oleme lihtsalt inimesed. Kui mul muidu linnas politseiautot nähes oli selline tunne, et äkki ma olen millegagi hakkama saanud, lähen natuke valvele, siis pärast patrullis käimise kogemust sain aru, et tegelikult tahetakse ainult kõige paremat meile," tõdes Kirss, kes sai paar korda ka vilkuritega politseiautos sõita.

Selgeks sai Kirsile ka see, et enamus väljakutseid on seotud alkoholiga. "Või lähisuhtevägivalla teemad. See oli päris karm reaalsus," sõnas Kirss.

"Vilkuritega patrullauto on avalikkusele kõige nähtavam töö osa, aga väga palju tööd toimub just politseimaja seinte taga. Uurimine, väljaselgitamine, mis tavaliste inimeste jaoks ei olegi muidu väga huvitav vaadata," selgitas Timoska.

"Kui pakutakse peaosa seriaalis, mis on hästi kirjutatud, on hea režissöör, Franz Malmsten, siis loomulikult tahad selle pakkumise vastu võtta Stsenaarium on tugev, huvitav ja pakub pinget. Esimest korda mängin politseinikku. Näitleja jaoks üks kõige põnevamaid asju on see, kui saad elule uue perspektiivi, õpid midagi uut, saad kehastada kedagi, keda sa muidu ju ei kehastaks," sõnas Kirss.

Näitleja muheles, et tema polnud kunagi varem politsei patrullautos istunud. "Kui võtete ajal politseiauto tagaistmele istusin, sain uhkusega öelda, et see on minu esimene kord patrullautos."

Timsoka jaoks üks negatiivsemalt meelde jäänud tööpäevi on paari aasta tagune jõululaupäev, kus üksteise järel tuli kolm kõrgema prioriteediga väljakutset. "Kuskil korteris toimus pussitamine, seejärel laekus veel üks kõrgema prioriteediga väljakutse, kus oli vahetu ohuga tegemist ja paari tunni pärast sõitsime ühe baari juurde, kus üks inimene jooksis kirvega ringi," meenutas Timoska.

Timoska tõi välja, et kõige suurem rõõm tema töös on see, kui lähed väljakutsele ja saad inimesele kiiresti abi anda, toeks olla või mõne probleemi lahendada. "Suur rõõm on, kui saan teada, et päeva jooksul ei saanud keegi liiklus- ega mõnes muus õnnetuses kannatada ja kõik on elus ja terved," sõnas Kirss.