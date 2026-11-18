Laura Prits rääkis saates "R2 Hommik!", et oma uue singli "Missfit" puhul on tegemist omamoodi tagasivaatega teismeikka, mil ta otsis eeskujusid, kes julgeksid teistest erineda. Pritsi sõnul saab muusikaga väljendada tundeid, mida me tavaelus alati välja ei näita.

"Missfit on inimene, kes ei hoia end tagasi ei oma arvamuste ega oma välimusega, olenemata sellest, mis vanuses ta on. Nii isekalt, kui see ka ei kõla, pühendasin ma selle loo iseendale, aga seda küll 16-aastasele versioonile iseendast, kes kohati otsis eeskuju, kes kannakski selliseid riideid, mida ma praegu kannan ja teekski selliseid asju, mida mina teen. See laul on üks kummaline ring tagasi enda juurde," ütles Laura Prits, kes avaldas uue singli "Missfit".

Sama sõnumit kannab ka loole valminud muusikavideo, kus astuvad üles erinevad Pritsi tutvusringkonda kuuluvad inimesed, kes julgevad oma isikupära välja näidata.

Laulja rõhutas, et eneseväljendusel ei tohiks olla vanuselisi ega soolisi piire. "Vahet ei ole, mis soost sa oled või kui vana sa oled, see ongi üliäge, kui sul on oma stiil ja kui sa julged ennast täiesti vabalt," sõnas Prits.

Prits töötab praegu ka oma esimese sooloalbumi kallal, mille valmimisse on kaasatud produtsendid Soomest, Lätist ja teistest riikidest. Laulja sõnul leiab tulevaselt albumilt ka sügavama ja isiklikuma sõnumiga lugusid.

Prits tunnistas, et muusika annab talle võimaluse väljendada tundeid, mida ta tavaelus alati välja ei näita. Tema hinnangul võivad isegi süngemad ja jõulisemad rokilood inimesi ühendada ning aidata neil oma emotsioone välja elada.

"Ma tunnen, et muusika on koht, kus ma saan ennast avada. Tavaelus ma naudin, kui saan panna inimesi naeratama ja end hästi tundma läbi muusika. Mingis mõttes ühendab ka draama laval inimesi," nentis Prits. "Pole vahet, kui palju inimesi on saalis, oluline on, kas nad kuulavad ja on päriselt kohal."