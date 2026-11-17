Esmaspäeval esilinastus Solarise Apollo kinos ETV ja Elisa põnevussarja "Reetur" neljas ja ühtlasi viimane hooaeg.

Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valminud "Reeturi" esimene hooaeg esilinastus PÖFFil seitse aastat tagasi. Nüüd jõudis sari tagasi samale festivalile, et teha algust oma viimase hooajaga.

Pärast uue hooaja avaosa linastust astusid publiku ette sarja peaosatäitja Tambet Tuisk, esimese hooaja stsenarist Martin Algus ja režissöör Ergo Kuld, stsenaariumikonsultant Andres Anvelt, neljanda hooaja režissöör Ove Musting, produtsent Jaan Laugamõts ning sarja kaasprodutsent Toomas Ili.

"Reeturi" neljandas ja viimases hooajas jätkub Alfred Vindi ohtlik teekond rahvusvaheliste luuremängude keskel, kus kaalul pole üksnes tema enda saatus, vaid palju enamat.

"Reetur" on Elisa ja Eesti Telefilmi koostöös valminud spioonipõnevik, mille viimane hooaeg jõuab Elisa Huubi ja Eesti Televisiooni 2027. aastal.