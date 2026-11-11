Kristi Saare: ka väga targad investorid võivad pettuse ohvriks langeda

Rahatarkuse edendaja Kristi Saare rääkis "Ringvaates", et mitte ükski investor pole nii tark, et ühtegi valet otsust ei tee ja suudab läbi näha kõik pettused. Saare sõnul on inimlik, et me tahame uskuda teisest inimesest head.

"Elizabeth Holmes oli Theranos firma asutaja. See ettevõte oli start-up ja Holmes tahtis vallutada maailma ideega, kuidas teha veretestid väga odavaks ja lihtsaks. Idee oli selles, et võttes sõrmeotsast ühe veretilga on neil imemasin, millega saab kõik veretestid ära teha, mida vaja on ja pole vaja võtta suurt veretopsi," ütles ettevõtja ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare, kes käis kinos vaatamas dokumentaalfilmi "Sa võid näha kõike" ("You Can See Everything").

Saare sõnul kõik uskusid seda ideed ja andsid Holmesile idee elluviimiseks väga palju raha. "Kahjuks tuli välja, et kõik see, mida lubati, võib-olla ei olnud päris tõsi ja praegu viibib Elizabeth vanglas, kus ta 11 aastat saab mõelda selle üle, kuidas see ettevõtte ehitamine välja tuli," nentis Saare.

Holmesi ettevõte asutati 2003. aastal ja 2016. aastal käis lõpuks pauk. "Rohkem kui kümme aastat kõik uskusid, et saab imet teha."

"Film on üles ehitatud nii, et seal on hästi palju lähikaadreid, kus vaataja saab Elizabethile väga sügavalt silma vaadata, ja ise mõelda, kas ta räägib tõtt. Kas ta saab aru või teeskleb. Ta ju ise kogu aeg ütleb, et ta ei saa aru, mis läks valesti," nentis Saare.

"Aga isegi kui uskuda, et tema tegi head ja tahtis päästa maailma, siis reaalsus on see, et mitusada miljonit läks korstnasse ja teadus tuvastas, et tema entusiastlikud ideed ei vasta tõele ja seal oli ikkagi väga palju sooja õhku ja väga palju konkreetset valetamist," tõdes Saare.

"Ilusad sinised silmad veensid ka väga palju tuntud, haritud ja jõukaid inimesi ja see on võib-olla isegi huvitavam osa sellest loost," nentis Saare.

"Mulle tundus, et see film oli agressiivselt intiimne. Kinos istudes oli mul tunne, et tahaksin kogu aeg tahapoole minna, ma tegelikult ei taha neile inimestele nii sügavalt silma vaadata. Küsimuste küsimine on filmis väga hästi üles ehitatud. Dokumentalist küsib väga õigeid küsimusi, aga ka ebaviisakaid küsimusi," tõi Saare välja.

Saare sõnul ei tasu arvata, et sina ise oled see ainus tark, kes saaks aru ja näeks selle pettuse kohe läbi. Hea õppetund sellest filmist on see, et ka väga targad inimesed suudavad väga halbu otsuseid teha. "Sest inimlikult sa tahadki uskuda teisest inimesest head, et ongi revolutsioonilised tehnoloogiad, keegi teine on oma esimesed sada miljonit sinna juba pannud. Me ei taha uskuda, et nii suur asi saab olla õhuloss, kus mitte midagi tegelikult ei ole," sõnas Saare.

"Kogu see film on elamus, nii muusika kui ka taust ja piinlikud kandvad vaikused, mida tavakinos ei näe, kus küsitakse ebamugav küsimus ja siis istutakse ja oodatakse, kuni keegi midagi ütleb," nentis Saare.