Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave" muusika loonud Raul Ojamaa rääkis "Ringvaates", et muusika ülesanne on pilti toetada, mitte seda varjutada.

Kolmapäeval jagati Tallinnas Eesti muusikaettevõtluse auhindu. Teiste seas sai tunnustatud helilooja ja muusik Raul Ojamaa, kes viis koju aasta muusikasünkroonimise auhinna, mille ta pälvis Netflixi sarjale "No One Saw Us Leave" kirjutatud originaalmuusika eest.

Ojamaa rääkis, et Netflixi sarjani jõudis ta Poolas toimunud muusikakirjutamise laagris, kuhu kirjastusfirma Tier Music ta saatis. Laagrites viiakse muusikud kokku muusikakonsultantidega, kes vastutavad selle eest, millist muusikat filmis, telesarjas, reklaamis, videomängus või muus projektis kasutatakse. Konsultandid jagavad juhiseid, millist muusikat nad vajavad.

Netflixi jõudnud tunnuslugu valmis esialgu teise ülesande käigus, aga see meeldis konsultant Paty Carrerale nii väga, et ta uuris autoritelt paar kuud hiljem, kas see on veel saadaval. Lõpuks jõudis sarja kuus Ojamaa meeskonna kirjutatud laulu. "Me tegime rohkem, aga kõik lõpuks ei läinud. Selle protsessi sees muutub alati väga palju. Mingi asi, mis sobib siia, see stseen kaotatakse võib-olla ära, mingit muusikat kasutatakse jälle mujal. See kõik on jõhkralt voolav," selgitas ta.

Ojamaa sõnul on muusika ülesanne pilti toetada. "Kui sa vaatad filmi või sarja ja sa hakkad muusikat kuulama, siis on midagi valesti. Muusika ikkagi toetab seda pilti. Pilt on peameedium."

Kuigi Ojamaa on nüüd andnud helikeele sarjale, mis püsis mitu nädalat Netflixis võõrkeelsete sarjade edetabeli tipus, ei tähenda see tema sõnul seda, et nüüd on ka uks Hollywoodi automaatselt avatud. "See ei ole nii, et üks asi juhtub, siis hakkavad teised asjad kohe juhtuma. See on selline, et sa annad endast kõik selles hetkes ja siis see hakkab oma elu elama," märkis ta.

"Ma olen sellega mingis mõttes rahu teinud, et muusika kirjutamine ja väljaandmine ongi selline kalastamine. Sa lihtsalt pead tegema seda tegevust, andma endast maksimumi ja kas see jõuab kuhugi, kas sellega läheb hästi, selle otsustaja ei ole sina. Ainuke, mida sa saad teha, on olla aktiivne, panna ennast nendesse olukordadesse, kus on need inimesed ja õppida neilt."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

