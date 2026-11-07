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Kiirkuubija: palju harjutades oskab igaüks kuubiku kinnisilmi kokku panna

Ringvaade
Foto: err
Ringvaade

Seitsmekordne Eesti meister klassikalise kuubiku kokkupanemises Kaur Tuule rääkis "Ringvaates", et kui valemid selged ja piisavalt harjutada, oskab iga inimene kuubiku kinnisilmi kokku panna. Tuule sõnul on väga oluline näppude peenmotoorika.

Esimest korda toimub üle-eestiline koolinoorte kuubikuvõistlus.

"Põhimõtteliselt peab õppima selgeks loogika," ütles kiirkuubija ja kuubiku huviringi juhendaja Kaur Tuule, kellel on neljas erinevas koolis ligi 70 õpilast.

"Kaks aastat olen kuubikuid kokku pannud. Kõigepealt harjutasime valemeid, pidime need pähe jätma ja alles siis hakkasime kuubikuid kokku panema," ütles Kaur Tuule õpilane Herta Johanna Vinnal.

Võistlusalasid on kokku 17. "Meil on kaks korda kaks kuni seitse korda seitse kuubikud ja veel muid kuubikuid. Lahendatakse ühe käega ja ka silmad kinni," nentis Tuule. "Harjutamisega saab aina kiiremaks."

On kuubikuid, millel peab kokku panema värve ja on selliseid, kus kokku peavad minema kujud.

"Meie oleme ühe tüdrukuga ainukesed, ülejäänud on kõik poisid, kes kuubikut lahendavad. Mulle meeldib, et kui õpin valemid ära, saan kogu aeg kiiremaks ja uusi rekordeid teha. Mõningaid valemeid olen ma nii kaua harjutanud, et mu käsi ise teeb need ära, " nentis Vinnal.

"Kui sa piisavalt kaua ühte valemit teed, siis lõpuks enam ei pea mõtlema ja võid silmad kinni ka kuubiku kokku panna. See on näppude peenmotoorika," tõi Tuule välja.

Tuule on mõelnud ka harjutuste peale, mis näppe kiiremaks teeksid, sest tema on 21-aastane, aga maailma parimad kiirkuubijad on temast palju nooremad. "Ma pean neile kuidagi uuesti järgi jõudma," muheles Tuule.

Eestis on Tuule kolm korda kolm kuubiku kokkupanekul teistest natuke ees, aga kõikide kuubikute kokkupanekul ta kindlasti kõige parem pole.

Registreerimine koolinoorte üle-eestilisele kuubikuvõistlusele on avatud veebruarikuuni. "Võistlusperiood algab järgmisest nädalast. Isegi kui praegu veel kuubikut lahendada ei oska, on võimalik see selgeks õppida, oma kool võistlusele registreerida ja ikkagi osaleda," tõdes Tuule.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Grete Lõbu

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