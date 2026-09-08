Urmas Vadi: kirjutamine aitab mul sundmõtteid lahendada

Uue novellikogu avaldanud Urmas Vadi rääkis Vikerraadios, et kirjutamisel käivitab teda olukord, kus korraga on natuke õudne ja natuke naljakas. Vadi sõnul hakkavad uue loo mõtted ta peas keerlema ja saavad lausa sundmõteteks, millest ei saa lahti enne, kui need läbi on kirjutatud.

"Novelle loetakse palju vähem kui romaane, see on ammu teada, aga mul endal oli vaja neid lugusid kirjutada, tegin seda suure mõnu ja hoolega ja äkki teistel on neid siis sama hea lugeda ka," sõnas kirjanik Urma Vadi, kellel ilmub uus novellikogu "Armastuse hambajäljed".

Lood tulevad Vadi sõnul elust endast. "Mõtted hakkavad su peas keerlema ja neist saavad isegi sundmõtted, mis su elus on kogu aeg teemaks. Nad ei anna rahu ja ühel hetkel hakkad nägema seda mõtet mingi loona, millel on algus ja lõpp ja mingisugused tegelased. Siis mõtledki, et kirjutad selle loo ära, selles on midagi teraapilist, sa lahendad justkui midagi enda jaoks, kirjutad läbi. Läbikirjutamine teeb asjad selgemaks," nentis Vadi.

Kui romaanis "Kuu teine pool" oli hästi olulisel kohal emakuju, siis novellikogus "Armastuse hambajäljed" on kirjaniku sõnul olulisel kohal isakuju.

"Viimasel ajal mulle tundub, et nalja tegemine mind ei huvitagi. Mind käivitab olukord, kus kuumad ja külmad õhumassid saavad kokku. Kus korraga on natuke õudne ja samas ka naljakas, mõlemad pooled on olulised, mitte niisama naljatada. Kunsti suur asi on empaatia, et sa saad kaasa elada ja iseennast ära tunda ja ehk pakub ka lohutust."

"Novellikogu võib ka lugeda kui tervikut. Novell on nii pikk, kui palju kirjanikul öelda on. Pikkus polegi oluline, sest teinekord on lühikesed tekstid ka hästi mõjusad," nentis Vadi.

Vadi luges uue novellikogu ise ka audioraamatuna sisse. "See oli päris pöörane. Ma poolteist nädalat igal hommikul käisin stuudios ja lugesin seda sisse. Mulle tundus, et tahaksin ise seda sisse lugeda, tegelikult oli see mu abikaasa mõte," muheles kirjanik.

Toimetajal on raamatu juures ülioluline roll. "See on tõeline partnerlus, see on usaldus, Triinu saab aru, mida mina teen ja mina usaldan ja saan aru, mida tema teeb. See on väga sisuline töö. Meil on kokkulepe, et need on nagu avatud tekstid. Ta või soovitada näiteks mõne lõigu väljajätmist kuni lausestuse timmimiseni välja. See inspireerib mind," tõi Vadi välja, mis roll on raamatu juures toimetaja Triinu Tammel.